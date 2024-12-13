https://ria.ru/20241213/ssha-1988950070.html

В США полицейские спасли мужчину, застрявшего в дымоходе

В США полицейские спасли мужчину, застрявшего в дымоходе - РИА Новости, 13.12.2024

В США полицейские спасли мужчину, застрявшего в дымоходе

Полицейские в американском штате Массачусетс спасли правонарушителя, который застрял в дымоходе при попытке бегства, сообщает региональный телеканал WJAR. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T06:31

2024-12-13T06:31

2024-12-13T06:31

массачусетс

санта-клаус

в мире

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Полицейские в американском штате Массачусетс спасли правонарушителя, который застрял в дымоходе при попытке бегства, сообщает региональный телеканал WJAR. Детективы в городе Фолл-Ривер выполняли ордер на обыск, когда на крыше дома появились двое мужчин. Один из них совершил отчаянный прыжок к припаркованному внизу автомобилю и скрылся, а второй решил "изобразить Санта-Клауса" и нырнул в печную трубу. Его план не сработал, и беглец безнадежно застрял. Нагрудная камера полицейского запечатлела, как 33-летний Роберт Лангле умоляет полицию о спасении. "Вытащи меня отсюда, брат!" - восклицает он. "Ты идиот", - отвечает ему сотрудник полиции, освещая фонариком мужчину, зажатого в основании дымохода. Полиции пришлось вызвать пожарных, которые разобрали часть печной трубы, чтобы вызволить "Санта-Клауса поневоле". Извлеченный из дымохода мужчина был доставлен в местную больницу и прошел медицинское освидетельствование. После этого он был арестован за хранение наркотиков.

https://ria.ru/20240625/sapserfery-1955331903.html

https://ria.ru/20240322/serdtse-1934855646.html

массачусетс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

массачусетс, санта-клаус, в мире