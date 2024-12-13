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В США полицейские спасли мужчину, застрявшего в дымоходе - РИА Новости, 13.12.2024
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06:31 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/ssha-1988950070.html
В США полицейские спасли мужчину, застрявшего в дымоходе
В США полицейские спасли мужчину, застрявшего в дымоходе - РИА Новости, 13.12.2024
В США полицейские спасли мужчину, застрявшего в дымоходе
Полицейские в американском штате Массачусетс спасли правонарушителя, который застрял в дымоходе при попытке бегства, сообщает региональный телеканал WJAR. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T06:31
2024-12-13T06:31
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санта-клаус
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Полицейские в американском штате Массачусетс спасли правонарушителя, который застрял в дымоходе при попытке бегства, сообщает региональный телеканал WJAR. Детективы в городе Фолл-Ривер выполняли ордер на обыск, когда на крыше дома появились двое мужчин. Один из них совершил отчаянный прыжок к припаркованному внизу автомобилю и скрылся, а второй решил "изобразить Санта-Клауса" и нырнул в печную трубу. Его план не сработал, и беглец безнадежно застрял. Нагрудная камера полицейского запечатлела, как 33-летний Роберт Лангле умоляет полицию о спасении. "Вытащи меня отсюда, брат!" - восклицает он. "Ты идиот", - отвечает ему сотрудник полиции, освещая фонариком мужчину, зажатого в основании дымохода. Полиции пришлось вызвать пожарных, которые разобрали часть печной трубы, чтобы вызволить "Санта-Клауса поневоле". Извлеченный из дымохода мужчина был доставлен в местную больницу и прошел медицинское освидетельствование. После этого он был арестован за хранение наркотиков.
https://ria.ru/20240625/sapserfery-1955331903.html
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массачусетс, санта-клаус, в мире
Массачусетс, Санта-Клаус, В мире
В США полицейские спасли мужчину, застрявшего в дымоходе

В США полицейские спасли нарушителя, застрявшего в дымоходе при попытке бегства

© PETER GERBERПолицейские
Полицейские - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© PETER GERBER
Полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Полицейские в американском штате Массачусетс спасли правонарушителя, который застрял в дымоходе при попытке бегства, сообщает региональный телеканал WJAR.
Детективы в городе Фолл-Ривер выполняли ордер на обыск, когда на крыше дома появились двое мужчин. Один из них совершил отчаянный прыжок к припаркованному внизу автомобилю и скрылся, а второй решил "изобразить Санта-Клауса" и нырнул в печную трубу. Его план не сработал, и беглец безнадежно застрял.
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Нагрудная камера полицейского запечатлела, как 33-летний Роберт Лангле умоляет полицию о спасении.
«
"Вытащи меня отсюда, брат!" - восклицает он. "Ты идиот", - отвечает ему сотрудник полиции, освещая фонариком мужчину, зажатого в основании дымохода.
Полиции пришлось вызвать пожарных, которые разобрали часть печной трубы, чтобы вызволить "Санта-Клауса поневоле".
Извлеченный из дымохода мужчина был доставлен в местную больницу и прошел медицинское освидетельствование. После этого он был арестован за хранение наркотиков.
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