В США полицейские спасли мужчину, застрявшего в дымоходе
В США полицейские спасли нарушителя, застрявшего в дымоходе при попытке бегства
© PETER GERBERПолицейские
© PETER GERBER
Полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Полицейские в американском штате Массачусетс спасли правонарушителя, который застрял в дымоходе при попытке бегства, сообщает региональный телеканал WJAR.
Детективы в городе Фолл-Ривер выполняли ордер на обыск, когда на крыше дома появились двое мужчин. Один из них совершил отчаянный прыжок к припаркованному внизу автомобилю и скрылся, а второй решил "изобразить Санта-Клауса" и нырнул в печную трубу. Его план не сработал, и беглец безнадежно застрял.
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Нагрудная камера полицейского запечатлела, как 33-летний Роберт Лангле умоляет полицию о спасении.
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"Вытащи меня отсюда, брат!" - восклицает он. "Ты идиот", - отвечает ему сотрудник полиции, освещая фонариком мужчину, зажатого в основании дымохода.
Полиции пришлось вызвать пожарных, которые разобрали часть печной трубы, чтобы вызволить "Санта-Клауса поневоле".
Извлеченный из дымохода мужчина был доставлен в местную больницу и прошел медицинское освидетельствование. После этого он был арестован за хранение наркотиков.