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Пентагон заявил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 13.12.2024
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04:44 13.12.2024 (обновлено: 04:49 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/ssha-1988945278.html
Пентагон заявил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
Пентагон заявил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 13.12.2024
Пентагон заявил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
США успешно испытали гиперзвуковую ракету, сообщил Пентагон. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T04:44
2024-12-13T04:49
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. США успешно испытали гиперзвуковую ракету, сообщил Пентагон. "Недавно был успешно совершен тестовый запуск конвенциональной гиперзвуковой ракеты, запущенной с мыса Канаверал во Флориде", - говорится в сообщении военного ведомства. Отмечается, что это второй успешный тест подобного вида оружия за год.
https://ria.ru/20240320/agm-183-1934360550.html
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в мире, сша, канаверал, министерство обороны сша
В мире, США, Канаверал, Министерство обороны США
Пентагон заявил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

Пентагон: США успешно испытали конвенциональную гиперзвуковую ракету

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. США успешно испытали гиперзвуковую ракету, сообщил Пентагон.
"Недавно был успешно совершен тестовый запуск конвенциональной гиперзвуковой ракеты, запущенной с мыса Канаверал во Флориде", - говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что это второй успешный тест подобного вида оружия за год.
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
США испытали гиперзвуковую крылатую ракету AGM-183 ARRW
20 марта, 00:30
 
В миреСШАКанавералМинистерство обороны США
 
 
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