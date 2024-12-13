https://ria.ru/20241213/ssha-1988945278.html
Пентагон заявил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
Пентагон заявил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 13.12.2024
Пентагон заявил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
США успешно испытали гиперзвуковую ракету, сообщил Пентагон. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T04:44
2024-12-13T04:44
2024-12-13T04:49
в мире
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канаверал
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. США успешно испытали гиперзвуковую ракету, сообщил Пентагон. "Недавно был успешно совершен тестовый запуск конвенциональной гиперзвуковой ракеты, запущенной с мыса Канаверал во Флориде", - говорится в сообщении военного ведомства. Отмечается, что это второй успешный тест подобного вида оружия за год.
https://ria.ru/20240320/agm-183-1934360550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, канаверал, министерство обороны сша
В мире, США, Канаверал, Министерство обороны США
Пентагон заявил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
Пентагон: США успешно испытали конвенциональную гиперзвуковую ракету