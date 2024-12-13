https://ria.ru/20241213/ssha-1988945278.html

Пентагон заявил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

Пентагон заявил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 13.12.2024

Пентагон заявил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

США успешно испытали гиперзвуковую ракету, сообщил Пентагон. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T04:44

2024-12-13T04:44

2024-12-13T04:49

в мире

сша

канаверал

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. США успешно испытали гиперзвуковую ракету, сообщил Пентагон. "Недавно был успешно совершен тестовый запуск конвенциональной гиперзвуковой ракеты, запущенной с мыса Канаверал во Флориде", - говорится в сообщении военного ведомства. Отмечается, что это второй успешный тест подобного вида оружия за год.

https://ria.ru/20240320/agm-183-1934360550.html

сша

канаверал

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, канаверал, министерство обороны сша