https://ria.ru/20241213/ssha-1988944756.html

США ввели визовые ограничения против 20 граждан Грузии

США ввели визовые ограничения против 20 граждан Грузии - РИА Новости, 13.12.2024

США ввели визовые ограничения против 20 граждан Грузии

США ввели визовые ограничения в отношении грузинских чиновников, законодателей и правоохранителей за "подрыв демократии" в стране, сообщает госдеп. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T04:17

2024-12-13T04:17

2024-12-13T04:43

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протесты в грузии — 2024

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. США ввели визовые ограничения в отношении грузинских чиновников, законодателей и правоохранителей за "подрыв демократии" в стране, сообщает госдеп."Госдепартамент в рамках политики визовых ограничений запретил выдавать визы тем, кто ответственен или причастен к подрыву демократии в Грузии. Нынешние действия распространятся примерно на 20 человек, включая тех, кто работает правительственными министрами и в парламенте, правоохранителями и чиновниками сферы безопасности", - говорится в распространенном сообщении американского внешнеполитического ведомства.Как говорится в сообщении, США осуждают акты насилия против протестующих, правозащитников, оппозиционеров и журналистов.США готовят дополнительные действия, включая санкции, чтобы привлечь к ответственности тех, кто якобы подрывает демократию в Грузии, говорится в сообщении.Ранее в июне Вашингтон уже вводил визовые ограничения против членов правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", а также сотрудников правоохранительных органов. Тогда причиной санкций стал закон об иноагентах, принятый грузинским парламентом в мае.Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года.Митингующие каждый день собираются у здания парламента и забрасывают его камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами. В ночь на 1 декабря они устроили пожар. Силовики в ответ применяют спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ.В республике 26 октября прошли парламентские выборы, на них победила партия "Грузинская мечта". В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они отказались признать итоги голосования и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции должна быть беспартийной, также призывала к манифестациям.

https://ria.ru/20241213/ekspert-1988942552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

государственный департамент сша, сша, грузия, в мире, протесты в грузии — 2024