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США ввели визовые ограничения против 20 граждан Грузии - РИА Новости, 13.12.2024
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04:17 13.12.2024 (обновлено: 04:43 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/ssha-1988944756.html
США ввели визовые ограничения против 20 граждан Грузии
США ввели визовые ограничения против 20 граждан Грузии - РИА Новости, 13.12.2024
США ввели визовые ограничения против 20 граждан Грузии
США ввели визовые ограничения в отношении грузинских чиновников, законодателей и правоохранителей за "подрыв демократии" в стране, сообщает госдеп. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T04:17
2024-12-13T04:43
государственный департамент сша
сша
грузия
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протесты в грузии — 2024
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. США ввели визовые ограничения в отношении грузинских чиновников, законодателей и правоохранителей за "подрыв демократии" в стране, сообщает госдеп."Госдепартамент в рамках политики визовых ограничений запретил выдавать визы тем, кто ответственен или причастен к подрыву демократии в Грузии. Нынешние действия распространятся примерно на 20 человек, включая тех, кто работает правительственными министрами и в парламенте, правоохранителями и чиновниками сферы безопасности", - говорится в распространенном сообщении американского внешнеполитического ведомства.Как говорится в сообщении, США осуждают акты насилия против протестующих, правозащитников, оппозиционеров и журналистов.США готовят дополнительные действия, включая санкции, чтобы привлечь к ответственности тех, кто якобы подрывает демократию в Грузии, говорится в сообщении.Ранее в июне Вашингтон уже вводил визовые ограничения против членов правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", а также сотрудников правоохранительных органов. Тогда причиной санкций стал закон об иноагентах, принятый грузинским парламентом в мае.Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года.Митингующие каждый день собираются у здания парламента и забрасывают его камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами. В ночь на 1 декабря они устроили пожар. Силовики в ответ применяют спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ.В республике 26 октября прошли парламентские выборы, на них победила партия "Грузинская мечта". В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они отказались признать итоги голосования и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции должна быть беспартийной, также призывала к манифестациям.
https://ria.ru/20241213/ekspert-1988942552.html
https://ria.ru/20241212/gruzija-1988807427.html
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государственный департамент сша, сша, грузия, в мире, протесты в грузии — 2024
Государственный департамент США, США, Грузия, В мире, Протесты в Грузии — 2024
США ввели визовые ограничения против 20 граждан Грузии

США ввели ограничения против 20 граждан Грузии, включая членов правительства

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. США ввели визовые ограничения в отношении грузинских чиновников, законодателей и правоохранителей за "подрыв демократии" в стране, сообщает госдеп.
"Госдепартамент в рамках политики визовых ограничений запретил выдавать визы тем, кто ответственен или причастен к подрыву демократии в Грузии. Нынешние действия распространятся примерно на 20 человек, включая тех, кто работает правительственными министрами и в парламенте, правоохранителями и чиновниками сферы безопасности", - говорится в распространенном сообщении американского внешнеполитического ведомства.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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Как говорится в сообщении, США осуждают акты насилия против протестующих, правозащитников, оппозиционеров и журналистов.
США готовят дополнительные действия, включая санкции, чтобы привлечь к ответственности тех, кто якобы подрывает демократию в Грузии, говорится в сообщении.
Ранее в июне Вашингтон уже вводил визовые ограничения против членов правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", а также сотрудников правоохранительных органов. Тогда причиной санкций стал закон об иноагентах, принятый грузинским парламентом в мае.
Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года.
Митингующие каждый день собираются у здания парламента и забрасывают его камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами. В ночь на 1 декабря они устроили пожар. Силовики в ответ применяют спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ.
В республике 26 октября прошли парламентские выборы, на них победила партия "Грузинская мечта". В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они отказались признать итоги голосования и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции должна быть беспартийной, также призывала к манифестациям.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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