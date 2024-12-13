США ввели визовые ограничения против 20 граждан Грузии
США ввели ограничения против 20 граждан Грузии, включая членов правительства
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. США ввели визовые ограничения в отношении грузинских чиновников, законодателей и правоохранителей за "подрыв демократии" в стране, сообщает госдеп.
"Госдепартамент в рамках политики визовых ограничений запретил выдавать визы тем, кто ответственен или причастен к подрыву демократии в Грузии. Нынешние действия распространятся примерно на 20 человек, включая тех, кто работает правительственными министрами и в парламенте, правоохранителями и чиновниками сферы безопасности", - говорится в распространенном сообщении американского внешнеполитического ведомства.
Как говорится в сообщении, США осуждают акты насилия против протестующих, правозащитников, оппозиционеров и журналистов.
США готовят дополнительные действия, включая санкции, чтобы привлечь к ответственности тех, кто якобы подрывает демократию в Грузии, говорится в сообщении.
Ранее в июне Вашингтон уже вводил визовые ограничения против членов правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", а также сотрудников правоохранительных органов. Тогда причиной санкций стал закон об иноагентах, принятый грузинским парламентом в мае.
Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года.
Митингующие каждый день собираются у здания парламента и забрасывают его камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами. В ночь на 1 декабря они устроили пожар. Силовики в ответ применяют спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ.
В республике 26 октября прошли парламентские выборы, на них победила партия "Грузинская мечта". В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они отказались признать итоги голосования и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции должна быть беспартийной, также призывала к манифестациям.