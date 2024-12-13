https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1989136040.html

Спецоперация, 13 декабря: ВС России нанесли удар в ответ на ракеты ATACMS

Спецоперация, 13 декабря: ВС России нанесли удар в ответ на ракеты ATACMS - РИА Новости, 13.12.2024

Спецоперация, 13 декабря: ВС России нанесли удар в ответ на ракеты ATACMS

Российские Вооружённые Силы в пятницу нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и беспилотниками в... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T19:10

2024-12-13T19:10

2024-12-13T19:10

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы в пятницу нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и беспилотниками в ответ на применение Киевом 11 декабря шести ракет ATACMS по аэродрому под Таганрогом в Ростовской области, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что были поражены критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара была достигнута, все объекты поражены, подчеркнули в российском военном ведомстве. Освобожденные населенные пункты и отраженные контратакиКак следует из сводки Минобороны РФ за период с 7 по 13 декабря, всего за неделю ВС РФ нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Помимо объектов энергетики, снабжавших украинский ВПК, были поражены инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотников, а также арсеналы, склады боеприпасов, места дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. За прошедшую неделю российские войска освободили Плёхово, Дарьино и Новоивановку в Курской области, а также Жёлтое, Берестки, Благодатное и Зарю в ДНР. Кроме того, они нанесли поражение различным бригадам ВСУ и отразили 164 контратаки. Противник в результате потерял 12090 военнослужащих. Сдались в плен 87 человек. Кроме того, Киев лишился 14 танков, 76 боевых бронированных машины, в том числе пяти БМП Bradley, пяти бронетранспортёров М113, трёх MaxxPro и двух HMMWV производства США, а также 148 орудий полевой артиллерии. Также были уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ольха". Средства ПВО сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS производства США и 12 Vampire чешского производства, а также 279 беспилотников самолетного типа. Морская авиация и катера охраны водного района Черноморского флота уничтожили восемь безэкипажных катеров. Выдавливают из приграничьяКак говорится в отдельной сводке по ситуации в курском приграничье, группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в районах десяти приграничных населённых пунктов Курской области. Авиация и артиллерия ВС РФ, в свою очередь, поразили живую силу и технику противника в районах семи населённых пунктов Курской области, а также семи в Сумской области Украины. За сутки ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, три танка, в том числе два Challenger британского производства, две БМП, одну Marder немецкого производства, два бронетранспортёра, бронемашину, артиллерийское орудие, шесть минометов и станцию радиоэлектронной борьбы. За всё время боевых действий там потери противника превысили 40260 человек. Не стоит забегать впередПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявления выигравшего выборы президента США Дональда Трампа о том, что решение наносить ракетные удары по России эскалирует конфликт, совпадают с позицией Кремля. В то же время он подчеркнул, что не стоит "забегать вперёд и пытаться прогнозировать, предсказывать", какие действия Трамп предпримет в дальнейшем. Песков отметил, что Россия добивается не перемирия на Украине, а мира, который наступит после того, как будут выполнены условия Москвы. Он уточнил, что РФ сохраняет открытость к переговорам и считает их необходимыми. Боеприпасы и их уничтожениеГоссекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на 500 миллионов долларов со складов Пентагона. В неё войдут боеприпасы против беспилотников, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, БПЛА, различные лёгкие транспортные средства, оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты, системы Javelin. Российский военный эксперт Алексей Леонков объяснил РИА Новости такой перекос в сторону боеприпасов тем, что ВС РФ эффективно уничтожают склады ВСУ со снарядами. Телеканал CNN сообщил, что США намерены до середины января доставить на Украину сотни тысяч снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники, чтобы уложиться с предоставлением ранее объявленной военной помощи в срок до ухода Джо Байдена с поста президента. Как отметил телеканал, помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, руководящий усилиями по поставкам, в середине ноября поручил главе Пентагона Ллойду Остину ускорить их. Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера считает, что на Украине в 2025 году возможно не перемирие, но прекращение огня. По его словам, прекращение огня и приостановление боёв достаточно правдоподобно. При этом Сивера уверен, что Россия не вернет Украине территории, на которые претендует Киев, а отбить их с использованием вооружения, которое имеет Украина, будет совершенно невозможно. Опять просят системы ПВОГлава украинского МИД Андрей Сибига в пятницу напомнил Западу о необходимости срочно поставить Украине 20 систем ПВО, в частности NASAMS, HAWK или IRIS-T. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая сообщила в пятницу об освобождении от должности командующего оперативно-тактической группировкой ВСУ "Донецк" Александра Луценко. Он отвечал за красноармейское и кураховское направления, где, по данным председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, группировка ВСУ практически попала в "котел". Вместо Луценко назначен Александр Тарнавский, который, по словам Безуглой, участвовал в "провальном южном контрнаступлении в 2023 году".

https://ria.ru/20241211/vsu-1988665347.html

https://ria.ru/20241213/vsu-1989085483.html

https://ria.ru/20241213/mir-1989035580.html

https://ria.ru/20241213/fa-1989096663.html

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