https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1989104530.html

В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области

В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.12.2024

В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области

Подразделения российской армии в курском приграничье уничтожили за сутки более 200 боевиков ВСУ, три танка, из них два танка "Challenger" британского... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:59

2024-12-13T16:59

2024-12-13T17:05

специальная военная операция на украине

курская область

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украина

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министерство обороны рф (минобороны рф)

технологии

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском приграничье уничтожили за сутки более 200 боевиков ВСУ, три танка, из них два танка "Challenger" британского производства, две боевые машины пехоты, в том числе БМП "Marder" немецкого производства, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие, шесть минометов и станция радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены три танка, из них два танка "Challenger" британского производства, две боевые машины пехоты, в том числе БМП "Marder" немецкого производства, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, девять автомобилей, артиллерийское орудие, шесть минометов и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 40 260 военнослужащих, 239 танков, 177 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1252 боевые бронированные машины, 1124 автомобиля, 309 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 73 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - заключили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, вооруженные силы украины, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии