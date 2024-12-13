https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1989091437.html

Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"

Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" - РИА Новости, 13.12.2024

Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"

ВСУ за неделю потеряли до 2230 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Курской области и на харьковском направлении, сообщило в пятницу... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:55

2024-12-13T15:55

2024-12-13T16:05

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 2230 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Курской области и на харьковском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате активных наступательных действий освобождены населенные пункты Плехово, Дарьино и Новоивановка Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника двух танковых, шести механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства.По данным МО РФ, на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 2230 военнослужащих, семь танков, 33 боевые бронированные машины, из них четыре боевые машины пехоты Bradley производства США, 34 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии", - отмечается в сводке.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)