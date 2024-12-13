https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988952987.html

Российские FPV-дроны взяли под контроль Ямполь и подъезды к нему

Российские FPV-дроны взяли под контроль Ямполь и подъезды к нему - РИА Новости, 13.12.2024

Российские FPV-дроны взяли под контроль Ямполь и подъезды к нему

Разведчики группировки войск "Запад" получили возможность вести постоянный мониторинг ситуации в населенном пункте Ямполь, за который идут бои в Донбассе, а... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T07:41

2024-12-13T07:41

2024-12-13T07:41

специальная военная операция на украине

ямполь

донбасс

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Запад" получили возможность вести постоянный мониторинг ситуации в населенном пункте Ямполь, за который идут бои в Донбассе, а также взять под контроль FPV-дронов все подъездные пути к нему в радиусе 20 километров, рассказал РИА Новости начальник разведывательного подразделения с позывным "Фикс". По его словам, данный населенный пункт является одним из стратегически важных для ВСУ из-за железной дороги и сети подъездных путей, которые на данный момент полностью контролируются российскими FPV-дронами. "Это ж/д станции города Ямполя, за серебрянским лесничеством, дальность полета в данный момент составляет 20 километров", - прокомментировал разведчик кадры с беспилотника. На кадрах видно, как FPV-дрон пролетает над населенным пунктом и охотится на противника. "После полета проводим анализ непосредственно того, что во время полета мы увидели. Пытаемся рассмотреть какие-то точки, может быть, спрятанную технику, какие-то заезды, чтобы во время следующего полета постараться их тщательно либо досмотреть, либо поразить", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241213/razvedchiki-1988951369.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ямполь, донбасс, вооруженные силы украины, безопасность