Российские FPV-дроны взяли под контроль Ямполь и подъезды к нему
Разведчики "Запада" получили возможность контролировать подъездные пути к Ямполю
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Запад" получили возможность вести постоянный мониторинг ситуации в населенном пункте Ямполь, за который идут бои в Донбассе, а также взять под контроль FPV-дронов все подъездные пути к нему в радиусе 20 километров, рассказал РИА Новости начальник разведывательного подразделения с позывным "Фикс".
По его словам, данный населенный пункт является одним из стратегически важных для ВСУ из-за железной дороги и сети подъездных путей, которые на данный момент полностью контролируются российскими FPV-дронами.
"Это ж/д станции города Ямполя, за серебрянским лесничеством, дальность полета в данный момент составляет 20 километров", - прокомментировал разведчик кадры с беспилотника.
На кадрах видно, как FPV-дрон пролетает над населенным пунктом и охотится на противника. "После полета проводим анализ непосредственно того, что во время полета мы увидели. Пытаемся рассмотреть какие-то точки, может быть, спрятанную технику, какие-то заезды, чтобы во время следующего полета постараться их тщательно либо досмотреть, либо поразить", - добавил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18