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Российские FPV-дроны взяли под контроль Ямполь и подъезды к нему - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:41 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988952987.html
Российские FPV-дроны взяли под контроль Ямполь и подъезды к нему
Российские FPV-дроны взяли под контроль Ямполь и подъезды к нему - РИА Новости, 13.12.2024
Российские FPV-дроны взяли под контроль Ямполь и подъезды к нему
Разведчики группировки войск "Запад" получили возможность вести постоянный мониторинг ситуации в населенном пункте Ямполь, за который идут бои в Донбассе, а... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T07:41
2024-12-13T07:41
специальная военная операция на украине
ямполь
донбасс
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Запад" получили возможность вести постоянный мониторинг ситуации в населенном пункте Ямполь, за который идут бои в Донбассе, а также взять под контроль FPV-дронов все подъездные пути к нему в радиусе 20 километров, рассказал РИА Новости начальник разведывательного подразделения с позывным "Фикс". По его словам, данный населенный пункт является одним из стратегически важных для ВСУ из-за железной дороги и сети подъездных путей, которые на данный момент полностью контролируются российскими FPV-дронами. "Это ж/д станции города Ямполя, за серебрянским лесничеством, дальность полета в данный момент составляет 20 километров", - прокомментировал разведчик кадры с беспилотника. На кадрах видно, как FPV-дрон пролетает над населенным пунктом и охотится на противника. "После полета проводим анализ непосредственно того, что во время полета мы увидели. Пытаемся рассмотреть какие-то точки, может быть, спрятанную технику, какие-то заезды, чтобы во время следующего полета постараться их тщательно либо досмотреть, либо поразить", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241213/razvedchiki-1988951369.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ямполь, донбасс, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ямполь, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские FPV-дроны взяли под контроль Ямполь и подъезды к нему

Разведчики "Запада" получили возможность контролировать подъездные пути к Ямполю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Запад" получили возможность вести постоянный мониторинг ситуации в населенном пункте Ямполь, за который идут бои в Донбассе, а также взять под контроль FPV-дронов все подъездные пути к нему в радиусе 20 километров, рассказал РИА Новости начальник разведывательного подразделения с позывным "Фикс".
По его словам, данный населенный пункт является одним из стратегически важных для ВСУ из-за железной дороги и сети подъездных путей, которые на данный момент полностью контролируются российскими FPV-дронами.
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Разведчики группировки войск "Запад" ведут охоту на противника FPV-дронами
07:06
"Это ж/д станции города Ямполя, за серебрянским лесничеством, дальность полета в данный момент составляет 20 километров", - прокомментировал разведчик кадры с беспилотника.
На кадрах видно, как FPV-дрон пролетает над населенным пунктом и охотится на противника. "После полета проводим анализ непосредственно того, что во время полета мы увидели. Пытаемся рассмотреть какие-то точки, может быть, спрятанную технику, какие-то заезды, чтобы во время следующего полета постараться их тщательно либо досмотреть, либо поразить", - добавил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеЯмпольДонбассВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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