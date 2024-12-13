https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988952256.html
Подполье сообщило об ударе по заводу по производству беспилотников
Подполье сообщило об ударе по заводу по производству беспилотников - РИА Новости, 13.12.2024
Подполье сообщило об ударе по заводу по производству беспилотников
Удар нанесен по пригороду Борисполя в районе завода по производству беспилотников и ремонту вертолетов, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T07:29
2024-12-13T07:29
2024-12-13T07:32
специальная военная операция на украине
в мире
борисполь
киев
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Удар нанесен по пригороду Борисполя в районе завода по производству беспилотников и ремонту вертолетов, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Без десяти полночь прилетало в пригород Борисполя. Наши люди сообщают, что взрыв был со стороны аэропорта, но ближе к Киеву. Там находится коттеджный городок Pollo Alto и авиационный завод Skyline, где налажен выпуск БПЛА и разрабатывались ранее, а теперь приводятся в порядок вертолеты", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борисполь, киев, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Борисполь, Киев, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по заводу по производству беспилотников
По заводу по производству беспилотников в пригороде Борисполя нанесен удар