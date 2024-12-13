https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988952146.html

Подполье сообщило об ударе по закрытому аэродрому в Киеве

Подполье сообщило об ударе по закрытому аэродрому в Киеве - РИА Новости, 13.12.2024

Подполье сообщило об ударе по закрытому аэродрому в Киеве

В Киеве ударили по району, где находится закрытый аэродром, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T07:27

2024-12-13T07:27

2024-12-13T08:37

специальная военная операция на украине

киев

в мире

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. В Киеве ударили по району, где находится закрытый аэродром, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В Киев прилетело в одну минуту после полуночи. Пишут наши люди, что взрыв был со стороны Жулян. В том же направлении находится еще один аэродром, который относится к Авиационному Университету. Место весьма загадочное, по большей части доступ закрыт. По сообщениям сопротивления, там и сейчас проходит обучение пилотов, есть жилые и служебные помещения, ангары и склады", — сказал собеседник агентства.Кроме того, в том же районе находится железнодорожная станция "Киев-Волынский" с множеством складских помещений и промзоной с производственными цехами.По словам Лебедева, другой удар нанесли по пригороду Борисполя. Взрыв погремел в районе авиационного завода Skyline. По данным подполья, на предприятии производят БПЛА и ремонтируют вертолеты.Еще один удар нанесли по станции ремонта военных машин в городе Переяслав Киевской области. Как сообщил Лебедев, предприятие занимается установкой турелей для борьбы с БПЛА на автомобили.Ранее украинские СМИ также сообщали о взрывах в Харькове, Буче в Киевской области и Одесской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241213/peremirie-1988951217.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, в мире, сергей лебедев