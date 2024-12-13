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Подполье сообщило об ударе по закрытому аэродрому в Киеве - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 13.12.2024 (обновлено: 08:37 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988952146.html
Подполье сообщило об ударе по закрытому аэродрому в Киеве
Подполье сообщило об ударе по закрытому аэродрому в Киеве - РИА Новости, 13.12.2024
Подполье сообщило об ударе по закрытому аэродрому в Киеве
В Киеве ударили по району, где находится закрытый аэродром, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T07:27
2024-12-13T08:37
специальная военная операция на украине
киев
в мире
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. В Киеве ударили по району, где находится закрытый аэродром, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В Киев прилетело в одну минуту после полуночи. Пишут наши люди, что взрыв был со стороны Жулян. В том же направлении находится еще один аэродром, который относится к Авиационному Университету. Место весьма загадочное, по большей части доступ закрыт. По сообщениям сопротивления, там и сейчас проходит обучение пилотов, есть жилые и служебные помещения, ангары и склады", — сказал собеседник агентства.Кроме того, в том же районе находится железнодорожная станция "Киев-Волынский" с множеством складских помещений и промзоной с производственными цехами.По словам Лебедева, другой удар нанесли по пригороду Борисполя. Взрыв погремел в районе авиационного завода Skyline. По данным подполья, на предприятии производят БПЛА и ремонтируют вертолеты.Еще один удар нанесли по станции ремонта военных машин в городе Переяслав Киевской области. Как сообщил Лебедев, предприятие занимается установкой турелей для борьбы с БПЛА на автомобили.Ранее украинские СМИ также сообщали о взрывах в Харькове, Буче в Киевской области и Одесской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241213/peremirie-1988951217.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, в мире, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по закрытому аэродрому в Киеве

По закрытому аэродрому в Киеве, где обучаются пилоты, нанесли удар

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. В Киеве ударили по району, где находится закрытый аэродром, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Киев прилетело в одну минуту после полуночи. Пишут наши люди, что взрыв был со стороны Жулян. В том же направлении находится еще один аэродром, который относится к Авиационному Университету. Место весьма загадочное, по большей части доступ закрыт. По сообщениям сопротивления, там и сейчас проходит обучение пилотов, есть жилые и служебные помещения, ангары и склады", — сказал собеседник агентства.
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Кроме того, в том же районе находится железнодорожная станция "Киев-Волынский" с множеством складских помещений и промзоной с производственными цехами.
По словам Лебедева, другой удар нанесли по пригороду Борисполя. Взрыв погремел в районе авиационного завода Skyline. По данным подполья, на предприятии производят БПЛА и ремонтируют вертолеты.
Еще один удар нанесли по станции ремонта военных машин в городе Переяслав Киевской области. Как сообщил Лебедев, предприятие занимается установкой турелей для борьбы с БПЛА на автомобили.
Ранее украинские СМИ также сообщали о взрывах в Харькове, Буче в Киевской области и Одесской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреСергей Лебедев
 
 
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