https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988951807.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА - РИА Новости, 13.12.2024

Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями, сообщили в РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T07:17

2024-12-13T07:17

2024-12-13T07:23

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

липецкая область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Отмечается, что пять БПЛА сбиты над Курской областью, четыре – над Белгородской, три – над Ростовской и один - над Липецкой областью.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, курская область, липецкая область, министерство обороны рф (минобороны рф)