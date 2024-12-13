Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА в четырех областях
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК задействованного в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК задействованного в зоне проведения специальной военной операции на Украине.. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пять БПЛА сбиты над Курской областью, четыре – над Белгородской, три – над Ростовской и один - над Липецкой областью.
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