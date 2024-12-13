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Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 13.12.2024 (обновлено: 07:23 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988951807.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА - РИА Новости, 13.12.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями, сообщили в РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T07:17
2024-12-13T07:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
липецкая область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Отмечается, что пять БПЛА сбиты над Курской областью, четыре – над Белгородской, три – над Ростовской и один - над Липецкой областью.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
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безопасность, россия, курская область, липецкая область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Липецкая область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА в четырех областях

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК задействованного в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК задействованного в зоне проведения специальной военной операции на Украине. - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК задействованного в зоне проведения специальной военной операции на Украине.. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пять БПЛА сбиты над Курской областью, четыре – над Белгородской, три – над Ростовской и один - над Липецкой областью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьЛипецкая областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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