https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988947311.html

Саперы полностью очищают жилые районы освобожденного Украинска

Саперы полностью очищают жилые районы освобожденного Украинска - РИА Новости, 13.12.2024

Саперы полностью очищают жилые районы освобожденного Украинска

Саперы отдельного инженерного батальона 51-й армии Южной группировки войск полностью очищают жилые районы освобожденного города Украинска в Донецкой Народной... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T05:25

2024-12-13T05:25

2024-12-13T05:25

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

курахово

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929353427_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_64c7458fd7dd7ca74d9cd884d0596de9.jpg

ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Саперы отдельного инженерного батальона 51-й армии Южной группировки войск полностью очищают жилые районы освобожденного города Украинска в Донецкой Народной Республике от мин и взрывоопасных предметов, при этом проводя тщательный осмотр квартир, подъездов и придомовых территорий, передает корреспондент РИА Новости. "Мы находимся в населенном, освобожденном пункте Украинск. Проводим сплошное разминирование местности, разминируем абсолютно все частные дома, многоэтажные дома, осматриваем каждую квартиру, комнату. Каждый подъезд", - рассказал РИА Новости сапер инженерного батальона с позывным "Круглый". Он добавил, что особое внимание саперы уделяют также подвалам, крышам и придомовым территориям. На них чаще всего обнаруживаются взрывоопасные предметы, это в основном сбросы с вражеских БПЛА. К примеру, в ходе разминирования придомовой территории одного из жилых районов Украинска саперы обнаружили два взрывоопасных предмета. "На данном участке обнаружен суббоеприпас "Колокольчик", на детской площадке обнаружен сброс с дрона ПГ 7ВЛ", - рассказал военнослужащий. На территории соседней придомовой территории в районе частных гаражей саперы также обнаружили FPV-дрон, заряд которого не с детонировал. Впоследствии все обнаруженные, взрывоопасные предметы были уничтожены накладным зарядом на месте. Накладной заряд состоит из тротиловой шашки и огнепроводного шнура. Министерство обороны России сообщало 26 сентября, что ВС РФ освободили город Украинск в Донецкой Народной Республике от украинских войск. Украинск — город между Курахово и Селидово. Его освобождение позволило значительно нарушить логистику противника.

https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988301470.html

https://ria.ru/20241008/sapery-1976873550.html

https://ria.ru/20240408/razminirovanie-1938482153.html

россия

донецкая народная республика

курахово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, курахово, безопасность