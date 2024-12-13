https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988947311.html
Саперы полностью очищают жилые районы освобожденного Украинска
Саперы полностью очищают жилые районы освобожденного Украинска - РИА Новости, 13.12.2024
Саперы полностью очищают жилые районы освобожденного Украинска
Саперы отдельного инженерного батальона 51-й армии Южной группировки войск полностью очищают жилые районы освобожденного города Украинска в Донецкой Народной... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T05:25
2024-12-13T05:25
2024-12-13T05:25
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Саперы отдельного инженерного батальона 51-й армии Южной группировки войск полностью очищают жилые районы освобожденного города Украинска в Донецкой Народной Республике от мин и взрывоопасных предметов, при этом проводя тщательный осмотр квартир, подъездов и придомовых территорий, передает корреспондент РИА Новости. "Мы находимся в населенном, освобожденном пункте Украинск. Проводим сплошное разминирование местности, разминируем абсолютно все частные дома, многоэтажные дома, осматриваем каждую квартиру, комнату. Каждый подъезд", - рассказал РИА Новости сапер инженерного батальона с позывным "Круглый". Он добавил, что особое внимание саперы уделяют также подвалам, крышам и придомовым территориям. На них чаще всего обнаруживаются взрывоопасные предметы, это в основном сбросы с вражеских БПЛА. К примеру, в ходе разминирования придомовой территории одного из жилых районов Украинска саперы обнаружили два взрывоопасных предмета. "На данном участке обнаружен суббоеприпас "Колокольчик", на детской площадке обнаружен сброс с дрона ПГ 7ВЛ", - рассказал военнослужащий. На территории соседней придомовой территории в районе частных гаражей саперы также обнаружили FPV-дрон, заряд которого не с детонировал. Впоследствии все обнаруженные, взрывоопасные предметы были уничтожены накладным зарядом на месте. Накладной заряд состоит из тротиловой шашки и огнепроводного шнура. Министерство обороны России сообщало 26 сентября, что ВС РФ освободили город Украинск в Донецкой Народной Республике от украинских войск. Украинск — город между Курахово и Селидово. Его освобождение позволило значительно нарушить логистику противника.
https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988301470.html
https://ria.ru/20241008/sapery-1976873550.html
https://ria.ru/20240408/razminirovanie-1938482153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, курахово, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Курахово, Безопасность
Саперы полностью очищают жилые районы освобожденного Украинска
Саперы проводят сплошное разминирование жилых кварталов освобожденного Украинска
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Саперы отдельного инженерного батальона 51-й армии Южной группировки войск полностью очищают жилые районы освобожденного города Украинска в Донецкой Народной Республике от мин и взрывоопасных предметов, при этом проводя тщательный осмотр квартир, подъездов и придомовых территорий, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы находимся в населенном, освобожденном пункте Украинск. Проводим сплошное разминирование местности, разминируем абсолютно все частные дома, многоэтажные дома, осматриваем каждую квартиру, комнату. Каждый подъезд", - рассказал РИА Новости сапер инженерного батальона с позывным "Круглый".
Он добавил, что особое внимание саперы уделяют также подвалам, крышам и придомовым территориям. На них чаще всего обнаруживаются взрывоопасные предметы, это в основном сбросы с вражеских БПЛА.
К примеру, в ходе разминирования придомовой территории одного из жилых районов Украинска саперы обнаружили два взрывоопасных предмета.
"На данном участке обнаружен суббоеприпас "Колокольчик", на детской площадке обнаружен сброс с дрона ПГ 7ВЛ", - рассказал военнослужащий.
На территории соседней придомовой территории в районе частных гаражей саперы также обнаружили FPV-дрон, заряд которого не с детонировал.
Впоследствии все обнаруженные, взрывоопасные предметы были уничтожены накладным зарядом на месте. Накладной заряд состоит из тротиловой шашки и огнепроводного шнура.
Министерство обороны России сообщало 26 сентября, что ВС РФ освободили город Украинск в Донецкой Народной Республике
от украинских войск.
Украинск — город между Курахово
и Селидово
. Его освобождение позволило значительно нарушить логистику противника.