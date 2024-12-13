https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988944890.html

Украинские боевики бросили тела погибших сослуживцев в Работино

Украинские боевики бросили тела погибших сослуживцев в Работино - РИА Новости, 13.12.2024

Украинские боевики бросили тела погибших сослуживцев в Работино

Украинские боевики бросили тела погибших сослуживцев на позициях в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости разведчик,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T04:21

2024-12-13T04:21

2024-12-13T04:21

специальная военная операция на украине

в мире

работино

запорожская область

украина

вооруженные силы украины

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ТОКМАК (Запорожская обл.), 13 дек - РИА Новости. Украинские боевики бросили тела погибших сослуживцев на позициях в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости разведчик, старший расчета БПЛА группировки войск "Днепр" с позывным "Белый". "Выбили противника с занимаемых позиций в районе Работино. Заняли окопы. При осмотре местности было обнаружено много тел. Судя по внешнему виду, многих не эвакуировали даже тогда, когда противник еще находился на позициях. Все оставлены там, где лежали. Противник ушел и оставил своих погибших. Не считали их. Но много", - сказал "Белый". Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.

https://ria.ru/20241210/ukraina-1988373244.html

работино

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, работино, запорожская область, украина, вооруженные силы украины