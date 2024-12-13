Украинские боевики бросили тела погибших сослуживцев в Работино
Разведчик "Днепра": ВСУ бросили тела погибших сослуживцев в районе Работино
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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ТОКМАК (Запорожская обл.), 13 дек - РИА Новости. Украинские боевики бросили тела погибших сослуживцев на позициях в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости разведчик, старший расчета БПЛА группировки войск "Днепр" с позывным "Белый".
"Выбили противника с занимаемых позиций в районе Работино. Заняли окопы. При осмотре местности было обнаружено много тел. Судя по внешнему виду, многих не эвакуировали даже тогда, когда противник еще находился на позициях. Все оставлены там, где лежали. Противник ушел и оставил своих погибших. Не считали их. Но много", - сказал "Белый".
Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.
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