https://ria.ru/20241213/sovbez-1989085381.html
Путин предложил Совбезу обсудить противодействие экстремизму
Путин предложил Совбезу обсудить противодействие экстремизму - РИА Новости, 13.12.2024
Путин предложил Совбезу обсудить противодействие экстремизму
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности на совещании в пятницу обсудить стратегию противодействия экстремизму в РФ. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:38
2024-12-13T15:38
2024-12-13T15:53
россия
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности на совещании в пятницу обсудить стратегию противодействия экстремизму в РФ."У нас сегодня на оперативном совещании Совета безопасности две темы - очень, очень серьезные темы. Первая касается дальнейшего развития отраслей оборонной промышленности, а вторая - стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации", - сказал Путин, начиная совещание.Он отметил, что по теме противодействия экстремизму выступит глава МВД Владимир Колокольцев.
https://ria.ru/20241213/putin-1989088273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность
Путин предложил Совбезу обсудить противодействие экстремизму
Путин предложил Совбезу обсудить стратегию противодействия экстремизму