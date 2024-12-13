https://ria.ru/20241213/sovbez-1989085381.html

Путин предложил Совбезу обсудить противодействие экстремизму

Путин предложил Совбезу обсудить противодействие экстремизму - РИА Новости, 13.12.2024

Путин предложил Совбезу обсудить противодействие экстремизму

Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности на совещании в пятницу обсудить стратегию противодействия экстремизму в РФ. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:38

2024-12-13T15:38

2024-12-13T15:53

россия

дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности на совещании в пятницу обсудить стратегию противодействия экстремизму в РФ."У нас сегодня на оперативном совещании Совета безопасности две темы - очень, очень серьезные темы. Первая касается дальнейшего развития отраслей оборонной промышленности, а вторая - стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации", - сказал Путин, начиная совещание.Он отметил, что по теме противодействия экстремизму выступит глава МВД Владимир Колокольцев.

https://ria.ru/20241213/putin-1989088273.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, дмитрий медведев, безопасность