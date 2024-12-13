https://ria.ru/20241213/sovbez-1989085291.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить развитие ОПК
Путин предложил членам Совбеза обсудить развитие ОПК - РИА Новости, 13.12.2024
Путин предложил членам Совбеза обсудить развитие ОПК
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности на совещании в пятницу обсудить развитие отраслей оборонной промышленности и... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:37
2024-12-13T15:37
2024-12-13T15:58
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
антон алиханов
владимир колокольцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988867659_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_638725c97b1871b15e12c765c319baae.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности на совещании в пятницу обсудить развитие отраслей оборонной промышленности и стратегию противодействия экстремизму в РФ."У нас сегодня на оперативном совещании Совета безопасности две темы - очень, очень серьезные темы. Первая касается дальнейшего развития отраслей оборонной промышленности, а вторая - стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации", - сказал Путин, начиная совещание.Он отметил, что докладчиком по первому вопросу станет глава Минпромторга Антон Алиханов, а по второй теме выступит глава МВД Владимир Колокольцев.
https://ria.ru/20241106/putin-1982198457.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988867659_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_406aef450d3adeec1112d8146047b8db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, антон алиханов, владимир колокольцев
Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Антон Алиханов, Владимир Колокольцев
Путин предложил членам Совбеза обсудить развитие ОПК
Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить развитие ОПК