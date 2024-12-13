https://ria.ru/20241213/sovbez-1989085291.html

Путин предложил членам Совбеза обсудить развитие ОПК

Путин предложил членам Совбеза обсудить развитие ОПК - РИА Новости, 13.12.2024

Путин предложил членам Совбеза обсудить развитие ОПК

Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности на совещании в пятницу обсудить развитие отраслей оборонной промышленности и... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:37

2024-12-13T15:37

2024-12-13T15:58

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

антон алиханов

владимир колокольцев

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности на совещании в пятницу обсудить развитие отраслей оборонной промышленности и стратегию противодействия экстремизму в РФ."У нас сегодня на оперативном совещании Совета безопасности две темы - очень, очень серьезные темы. Первая касается дальнейшего развития отраслей оборонной промышленности, а вторая - стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации", - сказал Путин, начиная совещание.Он отметил, что докладчиком по первому вопросу станет глава Минпромторга Антон Алиханов, а по второй теме выступит глава МВД Владимир Колокольцев.

https://ria.ru/20241106/putin-1982198457.html

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владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, антон алиханов, владимир колокольцев