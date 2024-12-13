https://ria.ru/20241213/solar-1988799248.html

ГК "Солар" запустила портал самооценки зрелости SOC

ГК "Солар" запустила портал самооценки зрелости SOC - РИА Новости, 13.12.2024

ГК "Солар" запустила портал самооценки зрелости SOC

"Солар" запустил портал самооценки зрелости SOC – центра мониторинга и реагирования на кибератаки (0+), сообщила пресс-служба группы компаний. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T12:24

2024-12-13T12:24

2024-12-13T12:28

гк «солар» (ранее "ртк-солар")

экономика

технологии

кибербезопасность

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Солар" запустил портал самооценки зрелости SOC – центра мониторинга и реагирования на кибератаки (0+), сообщила пресс-служба группы компаний.С его помощью крупный бизнес и другие компании, имеющие свой SOC, смогут сами оперативно выявлять точки роста и основные направления развития центра мониторинга ИБ. В основе портала — фирменная методика оценки от экспертов "Солара" на базе многолетнего опыта внедрения и модернизации SOC для крупных российских компаний и госорганов.Сегодня ряд крупных российских компаний обладает собственным SOC, но рабочие процессы не всегда позволяют выделить время на оценку состояния центра мониторинга, устранение проблем эксплуатации и разработку стратегии по развитию. Для решения данных задач "Солар" в июле 2024 года запустил услугу по оценке зрелости SOC, в рамках которой специалисты компании в течение одного-двух месяцев тщательно анализируют центр мониторинга ИБ, выделяют точки роста и полностью раскрывают его потенциал, напомнили в компании.В свою очередь, портал самооценки зрелости позволяет с помощью заполнения опросника за короткий срок получить основную информацию о текущем состоянии SOC и краткие рекомендации по его улучшению. В рамках анкеты в зависимости от наличия необходимой информации можно будет ответить на более чем 300 вопросов, которые позволят составить полноценную картину о центре. Вопросы по трем направлениям (Функции, Технологии и Персонал) построены по индивидуальной методике "Солара", основанной на лучших мировых фрэймворках с учетом экспертной практики компании.После ответов на вопросы портал автоматически сгенерирует краткий отчет и рекомендации по совершенствованию SOC. При необходимости выбранные параметры можно будет менять три раза, формируя обновленный и более актуальный отчет. Портал после оплаты будет доступен в течение полугода."Мы ценим время бизнеса и заботимся о его безопасности. Именно поэтому мы с нуля создали собственный портал, который поможет компаниям со своим SOC быстро определить текущее состояние центра и выявить основные "болевые точки", мешающие его развитию. А в дальнейшем "Солар", как ведущий архитектор комплексной кибербезопасности, поможет бизнесу усовершенствовать SOC и обеспечить его стабильное развитие", — отметил руководитель отдела методологии и консалтинга Solar JSOC (Солар ДЖЕЙСОК) ГК "Солар" Ярослав Напалков.Реклама, ООО "РТК ИБ", ИНН: 7704356648, erid: F7NfYUJCUneP4zzpMnZm

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гк «солар» (ранее "ртк-солар"), экономика, технологии, кибербезопасность