https://ria.ru/20241213/smi-1989039476.html

В Сумах прогремели взрывы

В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 13.12.2024

В Сумах прогремели взрывы

Взрывы раздались в пятницу в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "5 канал". РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T13:02

2024-12-13T13:02

2024-12-13T13:43

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в пятницу в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "5 канал". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Сумской области звучит уже больше часа. Ранее в пятницу тревога была объявлена на территории всей Украины, спустя время ее отменили. "В Сумах были слышны звуки взрывов. В области раздается тревога", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетическим объектам на фоне тревоги на территории всей страны. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области, после чего в Одессе перестал работать электротранспорт и пропало водоснабжение. Агентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а телеканал ТСН - о взрывах в Харьковской области. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий после отмены масштабной воздушной тревоги также сообщил о повреждении объектов энергосистемы. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241213/ukraina-1989002437.html

https://ria.ru/20241011/vzryvy-1977611073.html

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украина, одесса, россия, герман галущенко, геннадий труханов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире