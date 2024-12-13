https://ria.ru/20241213/smi-1988960578.html
В нескольких городах Украины прогремели взрывы
В нескольких городах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 13.12.2024
В нескольких городах Украины прогремели взрывы
В нескольких украинских городах прогремели взрывы, передали местные СМИ. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T09:32
2024-12-13T09:32
2024-12-13T10:45
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геннадий труханов
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В нескольких украинских городах прогремели взрывы, передали местные СМИ. "В Киеве работает ПВО", — сообщило украинское издание "Обозреватель" в Telegram-канале. При этом Рада в своем Telegram-канале заявила о массированной ракетной атаке по городам Украины.Так, местные СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске, Харьковской, Хмельницкой и Одесской областях, а также в Кременчуге Полтавской области.Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил сразу о нескольких взрывах в городе. После этого в городе перестал работать электротранспорт и пропала вода, уточнили местные СМИ.Кроме того, назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил о поражении объектов инфраструктуры после взрывов в подконтрольной ВСУ части региона.Как уточнил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, удар в Одессе, предположительно, нанесли по порту. Также он прокомментировал информацию об ударах по Ивано-Франковской области."Прилетело в направлении Бурштынской ТЭС, итоги выясняем, было много искр", — заявил Лебедев.При этом в районе Бурштына прогремело более десятка взрывов, пишут местные СМИ.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили на всей территории республики. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241120/kiev-1984746167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, одесса, геннадий труханов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Одесса, Геннадий Труханов
В нескольких городах Украины прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы, связанные с работой ПВО
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В нескольких украинских городах прогремели взрывы, передали местные СМИ.
"В Киеве
работает ПВО", — сообщило украинское издание "Обозреватель" в Telegram-канале
.
При этом Рада в своем Telegram-канале заявила о массированной ракетной атаке по городам Украины.
Так, местные СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске, Харьковской, Хмельницкой и Одесской областях, а также в Кременчуге Полтавской области.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил сразу о нескольких взрывах в городе. После этого в городе перестал работать электротранспорт и пропала вода, уточнили местные СМИ.
Кроме того, назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил о поражении объектов инфраструктуры после взрывов в подконтрольной ВСУ части региона.
Как уточнил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, удар в Одессе, предположительно, нанесли по порту.
Также он прокомментировал информацию об ударах по Ивано-Франковской области.
«
"Прилетело в направлении Бурштынской ТЭС, итоги выясняем, было много искр", — заявил Лебедев.
При этом в районе Бурштына прогремело более десятка взрывов, пишут местные СМИ.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины
, воздушную тревогу объявили на всей территории республики.
В ответ на атаки ВСУ
на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины
.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.