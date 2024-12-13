https://ria.ru/20241213/smi-1988960578.html

В нескольких городах Украины прогремели взрывы

В нескольких городах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 13.12.2024

В нескольких городах Украины прогремели взрывы

В нескольких украинских городах прогремели взрывы, передали местные СМИ. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T09:32

2024-12-13T09:32

2024-12-13T10:45

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В нескольких украинских городах прогремели взрывы, передали местные СМИ. "В Киеве работает ПВО", — сообщило украинское издание "Обозреватель" в Telegram-канале. При этом Рада в своем Telegram-канале заявила о массированной ракетной атаке по городам Украины.Так, местные СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске, Харьковской, Хмельницкой и Одесской областях, а также в Кременчуге Полтавской области.Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил сразу о нескольких взрывах в городе. После этого в городе перестал работать электротранспорт и пропала вода, уточнили местные СМИ.Кроме того, назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил о поражении объектов инфраструктуры после взрывов в подконтрольной ВСУ части региона.Как уточнил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, удар в Одессе, предположительно, нанесли по порту. Также он прокомментировал информацию об ударах по Ивано-Франковской области."Прилетело в направлении Бурштынской ТЭС, итоги выясняем, было много искр", — заявил Лебедев.При этом в районе Бурштына прогремело более десятка взрывов, пишут местные СМИ.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили на всей территории республики. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241120/kiev-1984746167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, украина, одесса, геннадий труханов