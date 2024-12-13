https://ria.ru/20241213/smi-1988943316.html

В Буче прогремели взрывы

В Буче прогремели взрывы - РИА Новости, 13.12.2024

В Буче прогремели взрывы

Взрывы произошли в Буче Киевской области, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T03:34

2024-12-13T03:34

2024-12-13T03:34

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

буча

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Взрывы произошли в Буче Киевской области, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. "Буча/район (Киевская область) - взрывы", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241021/sumy-1979168288.html

киевская область

буча

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киевская область, буча, вооруженные силы рф