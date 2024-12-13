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В Буче прогремели взрывы
В Буче прогремели взрывы - РИА Новости, 13.12.2024
В Буче прогремели взрывы
Взрывы произошли в Буче Киевской области, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T03:34
2024-12-13T03:34
2024-12-13T03:34
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
буча
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Взрывы произошли в Буче Киевской области, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. "Буча/район (Киевская область) - взрывы", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, буча, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Буча, Вооруженные силы РФ