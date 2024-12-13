https://ria.ru/20241213/slutskij-1989082681.html

Слуцкий назвал главную цель ЛДПР на ближайшее будущее

Слуцкий назвал главную цель ЛДПР на ближайшее будущее - РИА Новости, 13.12.2024

Слуцкий назвал главную цель ЛДПР на ближайшее будущее

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что задачей партии на будущее является закрепление в статусе первой оппозиционной партии в стране, по его словам, сделать это... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:27

2024-12-13T15:27

2024-12-13T15:27

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что задачей партии на будущее является закрепление в статусе первой оппозиционной партии в стране, по его словам, сделать это необходимо в самое ближайшее время. "Безусловно, закрепление в статусе первой оппозиционной партии в стране, о чем нам сегодня говорил (первый замруководителя администрации президента) Сергей Владиленович Кириенко, поздравляя от имени президента России. Закрепиться как первой оппозиционной партией в стране… и сделать это не через 10 лет, а в самое ближайшее время", - сказал он на XXXVI съезде партии, говоря о стоящих перед ЛДПР задачах. Кроме того, Слуцкий отметил, что ЛДПР должна планомерно увеличивать своё представительство в органах власти: за 10 лет - до 7000 человек. По его словам, сейчас у ЛДПР около 4200 парламентариев разного уровня. Также он поставил задачу вовлекать в партийную работу не менее 30 миллионов граждан ежегодно, отметив, что "речь о живом соприкосновении с гражданами". Еще одной задачей лидер ЛДПР назвал реформирование Университета мировых цивилизаций им. В.В. Жириновского, "УМЦ должен стать центром стратегического прогнозирования в стране". Он добавил, что УМЦ должен работать как центр партийных кадров. Слуцкий также представил свои пункты плана ЛДПР, среди которых: народосбережение и поддержка коренного населения России, жесткая миграционная политика, работа и социальное благо для россиян, борьба с алкоголизмом и наркоманией, повышение национального самосознания, поддержка исконно русской культуры, сохранение русской истории, поддержка бойцов СВО и членов их семей, а также искоренение неравенства между регионами, гражданами, возможностями детей в разных регионах России.

https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988279079.html

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политика, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр