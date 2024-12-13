https://ria.ru/20241213/slutskij-1989082681.html
Слуцкий назвал главную цель ЛДПР на ближайшее будущее
Слуцкий назвал главную цель ЛДПР на ближайшее будущее - РИА Новости, 13.12.2024
Слуцкий назвал главную цель ЛДПР на ближайшее будущее
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что задачей партии на будущее является закрепление в статусе первой оппозиционной партии в стране, по его словам, сделать это... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:27
2024-12-13T15:27
2024-12-13T15:27
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что задачей партии на будущее является закрепление в статусе первой оппозиционной партии в стране, по его словам, сделать это необходимо в самое ближайшее время. "Безусловно, закрепление в статусе первой оппозиционной партии в стране, о чем нам сегодня говорил (первый замруководителя администрации президента) Сергей Владиленович Кириенко, поздравляя от имени президента России. Закрепиться как первой оппозиционной партией в стране… и сделать это не через 10 лет, а в самое ближайшее время", - сказал он на XXXVI съезде партии, говоря о стоящих перед ЛДПР задачах. Кроме того, Слуцкий отметил, что ЛДПР должна планомерно увеличивать своё представительство в органах власти: за 10 лет - до 7000 человек. По его словам, сейчас у ЛДПР около 4200 парламентариев разного уровня. Также он поставил задачу вовлекать в партийную работу не менее 30 миллионов граждан ежегодно, отметив, что "речь о живом соприкосновении с гражданами". Еще одной задачей лидер ЛДПР назвал реформирование Университета мировых цивилизаций им. В.В. Жириновского, "УМЦ должен стать центром стратегического прогнозирования в стране". Он добавил, что УМЦ должен работать как центр партийных кадров. Слуцкий также представил свои пункты плана ЛДПР, среди которых: народосбережение и поддержка коренного населения России, жесткая миграционная политика, работа и социальное благо для россиян, борьба с алкоголизмом и наркоманией, повышение национального самосознания, поддержка исконно русской культуры, сохранение русской истории, поддержка бойцов СВО и членов их семей, а также искоренение неравенства между регионами, гражданами, возможностями детей в разных регионах России.
https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988279079.html
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий назвал главную цель ЛДПР на ближайшее будущее
Слуцкий: ЛДПР должна закрепиться в статусе первой оппозиционной партии
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что задачей партии на будущее является закрепление в статусе первой оппозиционной партии в стране, по его словам, сделать это необходимо в самое ближайшее время.
"Безусловно, закрепление в статусе первой оппозиционной партии в стране, о чем нам сегодня говорил (первый замруководителя администрации президента) Сергей Владиленович Кириенко, поздравляя от имени президента России
. Закрепиться как первой оппозиционной партией в стране… и сделать это не через 10 лет, а в самое ближайшее время", - сказал он на XXXVI съезде партии, говоря о стоящих перед ЛДПР
задачах.
Кроме того, Слуцкий
отметил, что ЛДПР должна планомерно увеличивать своё представительство в органах власти: за 10 лет - до 7000 человек. По его словам, сейчас у ЛДПР около 4200 парламентариев разного уровня. Также он поставил задачу вовлекать в партийную работу не менее 30 миллионов граждан ежегодно, отметив, что "речь о живом соприкосновении с гражданами".
Еще одной задачей лидер ЛДПР назвал реформирование Университета мировых цивилизаций им. В.В. Жириновского, "УМЦ должен стать центром стратегического прогнозирования в стране". Он добавил, что УМЦ должен работать как центр партийных кадров.
Слуцкий также представил свои пункты плана ЛДПР, среди которых: народосбережение и поддержка коренного населения России, жесткая миграционная политика, работа и социальное благо для россиян, борьба с алкоголизмом и наркоманией, повышение национального самосознания, поддержка исконно русской культуры, сохранение русской истории, поддержка бойцов СВО и членов их семей, а также искоренение неравенства между регионами, гражданами, возможностями детей в разных регионах России.