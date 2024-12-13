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Сирийская оппозиция захватила ключевую плотину на севере страны

Сирийская оппозиция захватила ключевую плотину на севере страны - РИА Новости, 13.12.2024

Сирийская оппозиция захватила ключевую плотину на севере страны

Поддерживаемая Турцией "Сирийская национальная армия" (СНА) захватила удерживаемую курдскими отрядами SDF гидроэлектростанцию Тишрин на севере Сирии, сообщило... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T17:42

2024-12-13T17:42

2024-12-13T18:21

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сирийские демократические силы

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Поддерживаемая Турцией "Сирийская национальная армия" (СНА) захватила удерживаемую курдскими отрядами SDF гидроэлектростанцию Тишрин на севере Сирии, сообщило турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источники в органах безопасности. "Сирийская национальная армия" в пятницу установила контроль над плотиной Тишрин на реке Евфрат, это крупнейшая из плотин под контролем оппозиции на данный момент", — заявило агентство. По его данным, вместе с двумя другими ГЭС Тишрин обеспечивает до 70% потребностей Сирии в электроэнергии.С 2015 года гидроузел контролировали поддерживаемые Вашингтоном "Сирийские демократические силы" (SDF), рядом с ним США разместили военную базу.На открытой в 1999 году плотине, расположенной в 80 километрах от границы с Турцией, шесть турбин, способных производить 630 МВт энергии.SDF ранее сообщили, что заключили перемирие с сирийской вооруженной оппозицией в Манбидже.Формирования SDF, чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных до недавних пор контролировали большую часть сирийских провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасеке и Камышлы.Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей приехал в российскую столицу, Россия из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.

https://ria.ru/20241209/manbidzh-1988106308.html

https://ria.ru/20241213/zhiteli-1989047831.html

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в мире, сирия, россия, турция, башар асад, сирийские демократические силы, обострение ситуации в сирии — 2024