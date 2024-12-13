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Сирийская оппозиция захватила ключевую плотину на севере страны - РИА Новости, 13.12.2024
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17:42 13.12.2024 (обновлено: 18:21 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/siriya-1989114432.html
Сирийская оппозиция захватила ключевую плотину на севере страны
Сирийская оппозиция захватила ключевую плотину на севере страны - РИА Новости, 13.12.2024
Сирийская оппозиция захватила ключевую плотину на севере страны
Поддерживаемая Турцией "Сирийская национальная армия" (СНА) захватила удерживаемую курдскими отрядами SDF гидроэлектростанцию Тишрин на севере Сирии, сообщило... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T17:42
2024-12-13T18:21
в мире
сирия
россия
турция
башар асад
сирийские демократические силы
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Поддерживаемая Турцией "Сирийская национальная армия" (СНА) захватила удерживаемую курдскими отрядами SDF гидроэлектростанцию Тишрин на севере Сирии, сообщило турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источники в органах безопасности. "Сирийская национальная армия" в пятницу установила контроль над плотиной Тишрин на реке Евфрат, это крупнейшая из плотин под контролем оппозиции на данный момент", — заявило агентство. По его данным, вместе с двумя другими ГЭС Тишрин обеспечивает до 70% потребностей Сирии в электроэнергии.С 2015 года гидроузел контролировали поддерживаемые Вашингтоном "Сирийские демократические силы" (SDF), рядом с ним США разместили военную базу.На открытой в 1999 году плотине, расположенной в 80 километрах от границы с Турцией, шесть турбин, способных производить 630 МВт энергии.SDF ранее сообщили, что заключили перемирие с сирийской вооруженной оппозицией в Манбидже.Формирования SDF, чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных до недавних пор контролировали большую часть сирийских провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасеке и Камышлы.Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей приехал в российскую столицу, Россия из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
https://ria.ru/20241209/manbidzh-1988106308.html
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в мире, сирия, россия, турция, башар асад, сирийские демократические силы, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Россия, Турция, Башар Асад, Сирийские демократические силы, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Сирийская оппозиция захватила ключевую плотину на севере страны

Сирийская оппозиция захватила ключевую плотину Тишрин на севере Сирии

© Getty Images / Anadolu / Huseyin NasirСилы "Сирийской национальной армии" в Манбидже
Силы Сирийской национальной армии в Манбидже - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Getty Images / Anadolu / Huseyin Nasir
Силы "Сирийской национальной армии" в Манбидже
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Поддерживаемая Турцией "Сирийская национальная армия" (СНА) захватила удерживаемую курдскими отрядами SDF гидроэлектростанцию Тишрин на севере Сирии, сообщило турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источники в органах безопасности.
"Сирийская национальная армия" в пятницу установила контроль над плотиной Тишрин на реке Евфрат, это крупнейшая из плотин под контролем оппозиции на данный момент", — заявило агентство.
CC BY 3.0 / Qasioun News Agency / SDF fighters at the Tishrin DamПлотина Тишрин
Плотина Тишрим - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
CC BY 3.0 / Qasioun News Agency / SDF fighters at the Tishrin Dam
Плотина Тишрин
По его данным, вместе с двумя другими ГЭС Тишрин обеспечивает до 70% потребностей Сирии в электроэнергии.
С 2015 года гидроузел контролировали поддерживаемые Вашингтоном "Сирийские демократические силы" (SDF), рядом с ним США разместили военную базу.
На открытой в 1999 году плотине, расположенной в 80 километрах от границы с Турцией, шесть турбин, способных производить 630 МВт энергии.
SDF ранее сообщили, что заключили перемирие с сирийской вооруженной оппозицией в Манбидже.
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Формирования SDF, чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных до недавних пор контролировали большую часть сирийских провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасеке и Камышлы.

Смена власти в Сирии

С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.
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Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей приехал в российскую столицу, Россия из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.
Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
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В миреСирияРоссияТурцияБашар АсадСирийские демократические силыОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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