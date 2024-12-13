Спецпосланник ООН по Сирии отправится в Дамаск
Спецпосланник ООН по Сирии отправится в Дамаск, чтобы провести консультации
© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 13 дек - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен отправится в Дамаск как можно скорее, чтобы поговорить со всеми заинтересованными сторонами, но дата пока не назначена, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель офиса Педерсена Дженифер Фентон.
"Что я могу вам сказать, так это то, что специальный посланник хочет поговорить со всеми сторонами. Он хочет отправиться в Дамаск как можно скорее, но на данный момент дата не назначена", - сказала она.
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Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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