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Спецпосланник ООН по Сирии отправится в Дамаск - РИА Новости, 13.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
13:07 13.12.2024 (обновлено: 13:17 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/siriya-1989041902.html
Спецпосланник ООН по Сирии отправится в Дамаск
Спецпосланник ООН по Сирии отправится в Дамаск - РИА Новости, 13.12.2024
Спецпосланник ООН по Сирии отправится в Дамаск
Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен отправится в Дамаск как можно скорее, чтобы поговорить со всеми заинтересованными сторонами, но дата пока не назначена, РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T13:07
2024-12-13T13:17
война в сирии
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сирия
дамаск (город)
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обострение ситуации в сирии — 2024
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ЖЕНЕВА, 13 дек - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен отправится в Дамаск как можно скорее, чтобы поговорить со всеми заинтересованными сторонами, но дата пока не назначена, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель офиса Педерсена Дженифер Фентон."Что я могу вам сказать, так это то, что специальный посланник хочет поговорить со всеми сторонами. Он хочет отправиться в Дамаск как можно скорее, но на данный момент дата не назначена", - сказала она.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241212/siriya-1988916029.html
https://ria.ru/20241212/siriya-1988836958.html
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в мире, сирия, дамаск (город), оон, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Дамаск (город), ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Спецпосланник ООН по Сирии отправится в Дамаск

Спецпосланник ООН по Сирии отправится в Дамаск, чтобы провести консультации

© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 13 дек - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен отправится в Дамаск как можно скорее, чтобы поговорить со всеми заинтересованными сторонами, но дата пока не назначена, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель офиса Педерсена Дженифер Фентон.
"Что я могу вам сказать, так это то, что специальный посланник хочет поговорить со всеми сторонами. Он хочет отправиться в Дамаск как можно скорее, но на данный момент дата не назначена", - сказала она.
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12 декабря, 20:56
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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Война в СирииВ миреСирияДамаск (город)ООНОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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