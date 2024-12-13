https://ria.ru/20241213/siriya-1989041902.html

Спецпосланник ООН по Сирии отправится в Дамаск

Спецпосланник ООН по Сирии отправится в Дамаск - РИА Новости, 13.12.2024

Спецпосланник ООН по Сирии отправится в Дамаск

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен отправится в Дамаск как можно скорее, чтобы поговорить со всеми заинтересованными сторонами, но дата пока не назначена, РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T13:07

2024-12-13T13:07

2024-12-13T13:17

война в сирии

в мире

сирия

дамаск (город)

оон

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967892294_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_b1a3fc1574f4badb1d63ab10ef22e0d1.jpg

ЖЕНЕВА, 13 дек - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен отправится в Дамаск как можно скорее, чтобы поговорить со всеми заинтересованными сторонами, но дата пока не назначена, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель офиса Педерсена Дженифер Фентон."Что я могу вам сказать, так это то, что специальный посланник хочет поговорить со всеми сторонами. Он хочет отправиться в Дамаск как можно скорее, но на данный момент дата не назначена", - сказала она.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241212/siriya-1988916029.html

https://ria.ru/20241212/siriya-1988836958.html

сирия

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, дамаск (город), оон, обострение ситуации в сирии — 2024