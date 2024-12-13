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США и Турция достигли согласия о видении будущего Сирии, заявил Блинкен - РИА Новости, 13.12.2024
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11:35 13.12.2024 (обновлено: 11:50 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/siriya-1989008349.html
США и Турция достигли согласия о видении будущего Сирии, заявил Блинкен
США и Турция достигли согласия о видении будущего Сирии, заявил Блинкен - РИА Новости, 13.12.2024
США и Турция достигли согласия о видении будущего Сирии, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и Анкара в широком смысле достигли согласия о видении будущего Сирии. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:35
2024-12-13T11:50
в мире
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москва
энтони блинкен
башар асад
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АНКАРА, 13 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и Анкара в широком смысле достигли согласия о видении будущего Сирии."Мы сосредоточены на возможности, открывающейся перед нами и сирийским народом. Мы нацелены на освобождение сирийского народа от оков Башара Асада… В ходе наших обсуждений с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом, главой МИД (Хаканом) Фиданом мы в широком смысле достигли соглашения о наших шагах по видению будущего Сирии", - сказал госсекретарь.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241212/siriya-1988911635.html
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в мире, сша, турция, сирия, россия, москва, энтони блинкен, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, США, Турция, Сирия, Россия, Москва, Энтони Блинкен, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
США и Турция достигли согласия о видении будущего Сирии, заявил Блинкен

Блинкен заявил, что США и Турция достигли согласия о видении будущего Сирии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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АНКАРА, 13 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и Анкара в широком смысле достигли согласия о видении будущего Сирии.
"Мы сосредоточены на возможности, открывающейся перед нами и сирийским народом. Мы нацелены на освобождение сирийского народа от оков Башара Асада… В ходе наших обсуждений с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом, главой МИД (Хаканом) Фиданом мы в широком смысле достигли соглашения о наших шагах по видению будущего Сирии", - сказал госсекретарь.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Боец оппозиции с флагом Хайят Тахрир аш-Шам во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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В миреСШАТурцияСирияРоссияМоскваЭнтони БлинкенБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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