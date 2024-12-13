США и Турция достигли согласия о видении будущего Сирии, заявил Блинкен
Блинкен заявил, что США и Турция достигли согласия о видении будущего Сирии
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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АНКАРА, 13 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и Анкара в широком смысле достигли согласия о видении будущего Сирии.
"Мы сосредоточены на возможности, открывающейся перед нами и сирийским народом. Мы нацелены на освобождение сирийского народа от оков Башара Асада… В ходе наших обсуждений с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом, главой МИД (Хаканом) Фиданом мы в широком смысле достигли соглашения о наших шагах по видению будущего Сирии", - сказал госсекретарь.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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