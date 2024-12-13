https://ria.ru/20241213/siriya-1988932015.html

Вице-премьер Чехии призвал страны ЕС вместе реагировать на события в Сирии

Вице-премьер Чехии призвал страны ЕС вместе реагировать на события в Сирии - РИА Новости, 13.12.2024

Вице-премьер Чехии призвал страны ЕС вместе реагировать на события в Сирии

Страны Евросоюза должны совместно реагировать на такие события, как ныне происходящие в Сирии, а не соревноваться в том, кто раньше или позже примет, например,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T00:04

2024-12-13T00:04

2024-12-13T00:23

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ПРАГА, 13 дек – РИА Новости. Страны Евросоюза должны совместно реагировать на такие события, как ныне происходящие в Сирии, а не соревноваться в том, кто раньше или позже примет, например, решение о прекращении выдачи разрешений на проживание сирийским беженцам, заявил в четверг журналистам на полях встречи глав МВД стран ЕС в Брюсселе первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан, слова которого приводит Чешское радио. "Власти Германии, реагируя на события в Сирии, уже в понедельник прекратили прием заявлений от граждан этой страны на предоставление им убежища в ФРГ. Потом подобное решение приняли мы и еще некоторые страны ЕС. Но целый ряд стран пока не торопится перейти к подобным мерам. В принципе, здесь нет ничего нового. Но не было бы более целесообразно принимать такие решения в масштабе всего Евросоюза, совместно вырабатывая действия не только по следам событий, но и отчасти упреждая их развитие", - сказал Ракушан. По словам чешского вице-премьера, существует несколько сценариев дальнейшего развития событий в Сирии и вокруг нее. "Абсолютно пессимистические сценарии заключаются в том, что Сирией овладеет хаос, и в Европу из этой страны хлынут значительные массы беженцев. Но некоторые политики впадают в другую крайность, предполагая, что после смены власти в Сирии толпы беженцев наоборот, начнут возвращаться в эту страну. Но лучше всего, наверное, не впадая в крайности, общими силами в рамках ЕС анализировать ситуацию и предпринимать какие-то усилия. Прошла неполная неделя (после того, как оппозиция взяла власть в Сирии), но никаких официальных переговоров пока нет", - сказал Ракушан. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241211/siriya-1988619357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, евросоюз