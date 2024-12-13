https://ria.ru/20241213/shveytsariya-1989113095.html

Швейцарские депутаты получили письмо с черным порошком

Швейцарские депутаты получили письмо с черным порошком - РИА Новости, 13.12.2024

Швейцарские депутаты получили письмо с черным порошком

Около ста швейцарских парламентариев получили письма с неизвестным черным порошком, сообщает газета Blick. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T17:38

2024-12-13T17:38

2024-12-13T18:36

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ЖЕНЕВА, 13 дек — РИА Новости. Около ста швейцарских парламентариев получили письма с неизвестным черным порошком, сообщает газета Blick. "На этой неделе сотня парламентариев в Берне получила письмо, содержащее подозрительный черный порошок. В письме упоминаются дети, погибшие в Газе, и содержатся шокирующие фотографии. Федеральная полиция уверяет, что вещество не опасно, но его происхождение остается неизвестным", — сказано в материале. Автор писем возлагает на швейцарских парламентариев ответственность за гибель детей в Газе и утверждает, что "запах этого черного пороха чувствуется по всему палестинскому анклаву". "На эту тему мы получаем немало оскорблений. Когда я получил это письмо, которое было особенно яростным, я воздержался от того, чтобы понюхать порошок, и быстро выбросил его. Я сразу после этого помыл руки. Сразу подумал об антраксе (сибирской язве. — Прим. ред.), прежде чем вспомнить, что этот смертоносный порошок белого цвета", — заявил Blick швейцарский депутат Филипп Нантермод.На этой неделе швейцарские парламентарии проголосовали за запрет деятельности ХАМАС в стране на пять лет. Они также сократили бюджеты, выделяемые Агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

https://ria.ru/20241213/siriya-1989008349.html

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в мире, берн (кантон), хамас, оон