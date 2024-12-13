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Путин подписал закон о штрафах за незаконное привлечение инвестиций - РИА Новости, 13.12.2024
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14:14 13.12.2024 (обновлено: 14:17 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/shtrafy-1989058233.html
Путин подписал закон о штрафах за незаконное привлечение инвестиций
Путин подписал закон о штрафах за незаконное привлечение инвестиций - РИА Новости, 13.12.2024
Путин подписал закон о штрафах за незаконное привлечение инвестиций
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за незаконное привлечение инвестиций физических лиц, соответствующий... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T14:14
2024-12-13T14:17
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за незаконное привлечение инвестиций физических лиц, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон направлен на пресечение деятельности финансовых пирамид. Она оказывает негативное влияние на российский финансовый рынок, пояснял ранее один из авторов этой законодательной инициативы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Такая деятельность не только может повлечь потерю денежных средств значительной части населения, но и подрывает доверие граждан к финансовым инструментам, отмечал он.Закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, предусматривающей ответственность за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. Так, штраф за оказание услуг по привлечению таких инвестиций лицами, не имеющими на это права, составит: для граждан от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) - от 20 тысяч до 50 тысяч, для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. При этом для ИП и юрлиц в качестве альтернативного наказания предусмотрена приостановка деятельности на срок до 60 суток.А за нарушение требований, связанных с привлечением инвестиций путем заключения договоров с физлицами на условиях публичной оферты либо в результате направления предложения неопределенному кругу лиц, штраф для граждан составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП - от 50 тысяч до 100 тысяч, для юрлиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Причем в данном случае деятельность ИП и юрлиц может быть приостановлена уже на 90 суток.Срок давности привлечения к административной ответственности за незаконное привлечение инвестиций физлиц составит один год.Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20241212/minfin-1988777708.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о штрафах за незаконное привлечение инвестиций

Путин подписал закон о штрафах за незаконное привлечение инвестиций физлиц

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за незаконное привлечение инвестиций физических лиц, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на пресечение деятельности финансовых пирамид. Она оказывает негативное влияние на российский финансовый рынок, пояснял ранее один из авторов этой законодательной инициативы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Такая деятельность не только может повлечь потерю денежных средств значительной части населения, но и подрывает доверие граждан к финансовым инструментам, отмечал он.
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Закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, предусматривающей ответственность за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. Так, штраф за оказание услуг по привлечению таких инвестиций лицами, не имеющими на это права, составит: для граждан от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) - от 20 тысяч до 50 тысяч, для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. При этом для ИП и юрлиц в качестве альтернативного наказания предусмотрена приостановка деятельности на срок до 60 суток.
А за нарушение требований, связанных с привлечением инвестиций путем заключения договоров с физлицами на условиях публичной оферты либо в результате направления предложения неопределенному кругу лиц, штраф для граждан составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП - от 50 тысяч до 100 тысяч, для юрлиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Причем в данном случае деятельность ИП и юрлиц может быть приостановлена уже на 90 суток.
Срок давности привлечения к административной ответственности за незаконное привлечение инвестиций физлиц составит один год.
Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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