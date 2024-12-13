https://ria.ru/20241213/shor-1989159286.html

Шор прокомментировал приговор суда

Шор прокомментировал приговор суда - РИА Новости, 13.12.2024

Шор прокомментировал приговор суда

Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа", предприниматель Илан Шор расценил приговор суда, как высокую оценку своей политической деятельности. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T22:43

2024-12-13T22:43

2024-12-13T22:43

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илан шор

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майя санду

banca de economii

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КИШИНЕВ, 13 дек — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа", предприниматель Илан Шор расценил приговор суда, как высокую оценку своей политической деятельности. Ранее в пятницу Высшая судебная палата (ВСП) вынесла в пятницу окончательный приговор Шору по делу о мошенничестве и отмыванию денег в особо крупных размерах, он заочно приговорен к 15 годам тюрьмы. Ещё после вынесения первичного приговора в прошлом году Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он заявил, что не намерен ему подчиняться. "Банда Майи Санду (президент Молдавии - ред.) продала суверенитет Молдавии Западу, уничтожила экономику, сфальсифицировала выборы и итоги референдума, а теперь пошла раздавать сроки по липовым обвинениям. Приговор в 15 лет считаю достойной оценкой моей деятельности. Продолжим бороться за независимость республики и достойную жизнь молдаван с удвоенной энергией", - написал Шор в своем блоге. Власти Молдавии неоднократно обсуждали с руководством Израиля возможность экстрадиции Шора на родину. В Тель-Авиве заявляли, что после вынесения окончательного приговора обвиняемому они примут решение, будет ли Шор выслан на родину или станет отбывать наказание в Израиле. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне того же года он покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся. Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит и Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года.

https://ria.ru/20241211/opros-1988568728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, израиль, тель-авив, илан шор, владимир плахотнюк, майя санду, banca de economii