Рейтинг@Mail.ru
Шор прокомментировал приговор суда - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/shor-1989159286.html
Шор прокомментировал приговор суда
Шор прокомментировал приговор суда - РИА Новости, 13.12.2024
Шор прокомментировал приговор суда
Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа", предприниматель Илан Шор расценил приговор суда, как высокую оценку своей политической деятельности. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T22:43
2024-12-13T22:43
в мире
молдавия
израиль
тель-авив
илан шор
владимир плахотнюк
майя санду
banca de economii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_af5820f73044d46efce2795e1a5e7975.jpg
КИШИНЕВ, 13 дек — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа", предприниматель Илан Шор расценил приговор суда, как высокую оценку своей политической деятельности. Ранее в пятницу Высшая судебная палата (ВСП) вынесла в пятницу окончательный приговор Шору по делу о мошенничестве и отмыванию денег в особо крупных размерах, он заочно приговорен к 15 годам тюрьмы. Ещё после вынесения первичного приговора в прошлом году Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он заявил, что не намерен ему подчиняться. "Банда Майи Санду (президент Молдавии - ред.) продала суверенитет Молдавии Западу, уничтожила экономику, сфальсифицировала выборы и итоги референдума, а теперь пошла раздавать сроки по липовым обвинениям. Приговор в 15 лет считаю достойной оценкой моей деятельности. Продолжим бороться за независимость республики и достойную жизнь молдаван с удвоенной энергией", - написал Шор в своем блоге. Власти Молдавии неоднократно обсуждали с руководством Израиля возможность экстрадиции Шора на родину. В Тель-Авиве заявляли, что после вынесения окончательного приговора обвиняемому они примут решение, будет ли Шор выслан на родину или станет отбывать наказание в Израиле. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне того же года он покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся. Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит и Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года.
https://ria.ru/20241211/opros-1988568728.html
https://ria.ru/20241211/vybory-1988647731.html
молдавия
израиль
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_5056d3cff087543b22eefdf27c190143.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, израиль, тель-авив, илан шор, владимир плахотнюк, майя санду, banca de economii
В мире, Молдавия, Израиль, Тель-Авив, Илан Шор, Владимир Плахотнюк, Майя Санду, Banca de Economii
Шор прокомментировал приговор суда

Илан Шор назвал приговор суда Молдавии достойной оценкой своей деятельности

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 13 дек — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа", предприниматель Илан Шор расценил приговор суда, как высокую оценку своей политической деятельности.
Ранее в пятницу Высшая судебная палата (ВСП) вынесла в пятницу окончательный приговор Шору по делу о мошенничестве и отмыванию денег в особо крупных размерах, он заочно приговорен к 15 годам тюрьмы. Ещё после вынесения первичного приговора в прошлом году Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он заявил, что не намерен ему подчиняться.
Протестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Большинству молдаван не нравится, что происходит со страной, показал опрос
11 декабря, 11:57
«
"Банда Майи Санду (президент Молдавии - ред.) продала суверенитет Молдавии Западу, уничтожила экономику, сфальсифицировала выборы и итоги референдума, а теперь пошла раздавать сроки по липовым обвинениям. Приговор в 15 лет считаю достойной оценкой моей деятельности. Продолжим бороться за независимость республики и достойную жизнь молдаван с удвоенной энергией", - написал Шор в своем блоге.
Власти Молдавии неоднократно обсуждали с руководством Израиля возможность экстрадиции Шора на родину. В Тель-Авиве заявляли, что после вынесения окончательного приговора обвиняемому они примут решение, будет ли Шор выслан на родину или станет отбывать наказание в Израиле.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне того же года он покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся.
Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит и Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Эксперт оценил влияние выборов в Румынии на политику Молдавии
11 декабря, 17:33
 
В миреМолдавияИзраильТель-АвивИлан ШорВладимир ПлахотнюкМайя СандуBanca de Economii
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала