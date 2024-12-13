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Лидера "Победы" Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 13.12.2024
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17:57 13.12.2024 (обновлено: 18:11 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/shor-1989118898.html
Лидера "Победы" Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы
Лидера "Победы" Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 13.12.2024
Лидера "Победы" Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы
Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии вынесла окончательный приговор лидеру оппозиционного в стране блока "Победа", предпринимателю Илану Шору по делу о... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T17:57
2024-12-13T18:11
молдавия
в мире
кишинев
израиль
владимир плахотнюк
banca de economii
илан шор
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КИШИНЕВ, 13 дек – РИА Новости. Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии вынесла окончательный приговор лидеру оппозиционного в стране блока "Победа", предпринимателю Илану Шору по делу о мошенничестве и отмывание денег в особо крупных размерах, он заочно приговорен к 15 годам тюрьмы, соответствующий вердикт опубликован на сайте судебной инстанции.Молдавский суд в прошлом году заочно приговорил Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он заявил, что не намерен ему подчиняться. Решение по делу Шора не было окончательным, адвокаты опротестовали его в Высшей судебной палате."Коллегия судей единогласно отклонила апелляции адвокатов Юлиана Балана, Дениса Калайды, Аурела Коленко и Шауля Бразила, поданные на решение Апелляционной палаты Кишинева от 13 апреля 2023 года. Все существенные доводы, приведенные защитой, то есть те, которые могли бы повлиять на решение, были признаны необоснованными или недопустимыми по процессуальным основаниям. Остальные доводы, в том числе о недопустимости доказательств, явно необоснованные или в достаточной степени оспорены апелляционной инстанцией и не нуждаются в подробном оспаривании", - говорится в решении ВСП.Власти Молдавии неоднократно обсуждали с руководством Израиля возможность экстрадиции Шора на родину. В Тель-Авиве заявляли, что после вынесения окончательного приговора обвиняемому они примут решение, будет ли Шор выслан на родину или станет отбывать наказание в Израиле.В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне того же года он покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся.Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит и Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года.
https://ria.ru/20241211/vybory-1988647731.html
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молдавия, в мире, кишинев, израиль, владимир плахотнюк, banca de economii, илан шор
Молдавия, В мире, Кишинев, Израиль, Владимир Плахотнюк, Banca de Economii, Илан Шор
Лидера "Победы" Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

Лидера "Победы" Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы за мошенничество

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 дек – РИА Новости. Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии вынесла окончательный приговор лидеру оппозиционного в стране блока "Победа", предпринимателю Илану Шору по делу о мошенничестве и отмывание денег в особо крупных размерах, он заочно приговорен к 15 годам тюрьмы, соответствующий вердикт опубликован на сайте судебной инстанции.
Молдавский суд в прошлом году заочно приговорил Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он заявил, что не намерен ему подчиняться. Решение по делу Шора не было окончательным, адвокаты опротестовали его в Высшей судебной палате.
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"Коллегия судей единогласно отклонила апелляции адвокатов Юлиана Балана, Дениса Калайды, Аурела Коленко и Шауля Бразила, поданные на решение Апелляционной палаты Кишинева от 13 апреля 2023 года. Все существенные доводы, приведенные защитой, то есть те, которые могли бы повлиять на решение, были признаны необоснованными или недопустимыми по процессуальным основаниям. Остальные доводы, в том числе о недопустимости доказательств, явно необоснованные или в достаточной степени оспорены апелляционной инстанцией и не нуждаются в подробном оспаривании", - говорится в решении ВСП.
Власти Молдавии неоднократно обсуждали с руководством Израиля возможность экстрадиции Шора на родину. В Тель-Авиве заявляли, что после вынесения окончательного приговора обвиняемому они примут решение, будет ли Шор выслан на родину или станет отбывать наказание в Израиле.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне того же года он покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся.
Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит и Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года.
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