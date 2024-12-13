https://ria.ru/20241213/sheremetevo-1989025668.html
В Шереметьево россиянку задержали за контрабанду бриллиантов
В Шереметьево россиянку задержали за контрабанду бриллиантов - РИА Новости, 13.12.2024
В Шереметьево россиянку задержали за контрабанду бриллиантов
Таможенники в аэропорту "Шереметьево" обнаружили украшения и бриллианты на 5 миллионов рублей, которые россиянка пыталась ввезти в страну из Китая в поясной... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:25
2024-12-13T12:25
2024-12-13T12:25
происшествия
китай
россия
шереметьево (аэропорт)
черная пятница
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Таможенники в аэропорту "Шереметьево" обнаружили украшения и бриллианты на 5 миллионов рублей, которые россиянка пыталась ввезти в страну из Китая в поясной сумке, возбуждено уголовное дело о контрабанде, сообщает Федеральная таможенная служба. "Бриллианты и ювелирные изделия стоимостью 5 миллионов рублей обнаружили шереметьевские таможенники у 44-летней россиянки, прилетевшей из Китая. Контрабанду она пыталась пронести в поясной сумке под верхней одеждой", - говорится в сообщении. Уточняется, что таможенники остановили женщину в "зеленом" коридоре для выборочного контроля. С помощью металлодетектора они нашли под её курткой 325 дорогостоящих изделий: серьги, браслеты, цепочки и драгоценные камни. Нарушительница пояснила, что с таможенными правилами частично знакома, а ценности привезла для своих знакомых. Предварительное исследование показало, что украшения новые и изготовлены из сплавов золота 585 и 750 пробы, а неоправленные камни являются бриллиантами. "По факту контрабанды стратегически важных товаров возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом до 1 миллиона рублей", - говорится в релизе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, китай, россия, шереметьево (аэропорт), черная пятница
Происшествия, Китай, Россия, Шереметьево (аэропорт), Черная пятница
В Шереметьево россиянку задержали за контрабанду бриллиантов
В Шереметьево задержали россиянку с бриллиантами на пять миллионов рублей
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Таможенники в аэропорту "Шереметьево" обнаружили украшения и бриллианты на 5 миллионов рублей, которые россиянка пыталась ввезти в страну из Китая в поясной сумке, возбуждено уголовное дело о контрабанде, сообщает Федеральная таможенная служба.
"Бриллианты и ювелирные изделия стоимостью 5 миллионов рублей обнаружили шереметьевские таможенники у 44-летней россиянки, прилетевшей из Китая
. Контрабанду она пыталась пронести в поясной сумке под верхней одеждой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что таможенники остановили женщину в "зеленом" коридоре для выборочного контроля. С помощью металлодетектора они нашли под её курткой 325 дорогостоящих изделий: серьги, браслеты, цепочки и драгоценные камни. Нарушительница пояснила, что с таможенными правилами частично знакома, а ценности привезла для своих знакомых.
Предварительное исследование показало, что украшения новые и изготовлены из сплавов золота 585 и 750 пробы, а неоправленные камни являются бриллиантами.
"По факту контрабанды стратегически важных товаров возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ
. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом до 1 миллиона рублей", - говорится в релизе.