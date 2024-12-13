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"Север" поразил формирования 11 украинских бригад в Курской области - РИА Новости, 13.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:20 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/sever-1989108465.html
"Север" поразил формирования 11 украинских бригад в Курской области
"Север" поразил формирования 11 украинских бригад в Курской области - РИА Новости, 13.12.2024
"Север" поразил формирования 11 украинских бригад в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в районах десяти приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T17:20
2024-12-13T17:20
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в районах десяти приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово и Старая Сорочина", - говорится в сообщении. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Авиация и артиллерия российских войск поразили живую силу и технику противника в районах семи населенных пунктов Курской области, а также в районах семи населённых пунктов Сумской области Украины.
https://ria.ru/20241213/naemnik-1989101827.html
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
"Север" поразил формирования 11 украинских бригад в Курской области

"Север" нанес огневое поражение формированиям 11 бригад ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в районах десяти приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово и Старая Сорочина", - говорится в сообщении.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Авиация и артиллерия российских войск поразили живую силу и технику противника в районах семи населенных пунктов Курской области, а также в районах семи населённых пунктов Сумской области Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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