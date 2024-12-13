https://ria.ru/20241213/sever-1989108465.html

"Север" поразил формирования 11 украинских бригад в Курской области

"Север" поразил формирования 11 украинских бригад в Курской области - РИА Новости, 13.12.2024

"Север" поразил формирования 11 украинских бригад в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в районах десяти приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T17:20

2024-12-13T17:20

2024-12-13T17:20

специальная военная операция на украине

курская область

россия

сумская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c7806224292934dff081385b3cd8391.jpg

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в районах десяти приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово и Старая Сорочина", - говорится в сообщении. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Авиация и артиллерия российских войск поразили живую силу и технику противника в районах семи населенных пунктов Курской области, а также в районах семи населённых пунктов Сумской области Украины.

https://ria.ru/20241213/naemnik-1989101827.html

https://ria.ru/20241213/poterya-1989085960.html

курская область

россия

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины