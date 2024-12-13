https://ria.ru/20241213/sever-1989108465.html
"Север" поразил формирования 11 украинских бригад в Курской области
"Север" поразил формирования 11 украинских бригад в Курской области - РИА Новости, 13.12.2024
"Север" поразил формирования 11 украинских бригад в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в районах десяти приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T17:20
2024-12-13T17:20
2024-12-13T17:20
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в районах десяти приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово и Старая Сорочина", - говорится в сообщении. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Авиация и артиллерия российских войск поразили живую силу и технику противника в районах семи населенных пунктов Курской области, а также в районах семи населённых пунктов Сумской области Украины.
https://ria.ru/20241213/naemnik-1989101827.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
"Север" поразил формирования 11 украинских бригад в Курской области
"Север" нанес огневое поражение формированиям 11 бригад ВСУ в Курской области