https://ria.ru/20241213/serbiya-1989102923.html

В Сербии призвали студентов прекратить блокады улиц и факультетов

В Сербии призвали студентов прекратить блокады улиц и факультетов - РИА Новости, 13.12.2024

В Сербии призвали студентов прекратить блокады улиц и факультетов

Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич призвала студентов прекратить блокады улиц и факультетов после выполнения их требований. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:52

2024-12-13T16:52

2024-12-13T16:52

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ана брнабич

александр вулин

сербская прогрессивная партия (спп)

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БЕЛГРАД, 13 дек - РИА Новости. Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич призвала студентов прекратить блокады улиц и факультетов после выполнения их требований. В обращении к гражданам в среду президент Сербии Александр Вучич заявил, что руководство страны выполнит требования протестующих из-за гибели 15 человек при обрушении 1 ноября на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем в пятницу на сайте правительства были опубликованы 195 документов, относящихся к реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Для удобства они разделены на пять групп: "Проект", "Козырек", "Ежемесячные отчеты", "Еженедельные отчеты", "Техосмотры". "Высшая прокуратура возбудила дело по заявлению декана факультета драматических искусств (ФДИ, о потасовке на протесте - ред.). Обнародована документация о реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде (которая не была секретной, вопрос - почему прокуратура ранее молчала по этому вопросу), все задержанные в ходе протестов выпущены на свободу, что было сделано ранее, еще до требований, каждый, кто пытался силой отреагировать на блокады транспортного сообщения приведен к ответственности, как это было и ранее, увеличены выделения из бюджета для госфакультетов на 20%", - написала Брнабич в соцсети Х. Она задала вопрос декану ФДИ и другим деканами и ректорам, поддержавшим студентов, и студенческим организациям: "Будут ли теперь прекращены блокады факультетов, занятия продолжены, или требования были не важными, лишь формой, за которой скрывалась политическая суть?" "Были ли мы свидетелями политической деятельности, попытки дестабилизации и серьезной попытки подрыва институтов или легитимной студенческой борьбы? Ответ мы увидим до конца дня. Если все это было легитимной студенческой борьбой, тогда она после выполнения требований должна быть прекращена", - подчеркнула спикер парламента Сербии. Сербские студенты и оппозиция продолжили в четверг и пятницу протесты после заявления президента страны. В 11.52 (13.52 мск) во время обрушения на железнодорожном вокзале 1 ноября они на 15 минут блокировали несколько улиц в Нови-Саде, Белграде, Крагуеваце, акции прошли в тишине, движение затем было восстановлено. Вучич в среду сообщил, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) не поддержит законопроект об иноагентах, предложенный партией - коалиционным партнером СПП "Движение социалистов" Александра Вулина, "по ряду причин". При этом, по словам Вучича, в свержение нынешней власти Сербии за четыре года из-за границы в СМИ, различные объединения, партии и организации было вложено 426 миллионов евро. Президент Сербии отметил 3 декабря, что спонсор "цветных революций" в разных странах мира всегда один и тот же, а жертвой становится народ, и указал на сходство нынешних протестов в Сербии и Северной Македонии в 2016 году и на злоупотребление детьми на беспорядках в Грузии. Он заверил, что "в Сербии этого не будет, будьте уверены, наше государство намного сильнее, чем отдельные центры силы думают", и что сербские власти достаточно демократически ориентированы, чтобы до последнего момента терпеть "и терпим все глупости" протестующих.

https://ria.ru/20241208/serbija-1988023137.html

https://ria.ru/20241108/danas-1982770594.html

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в мире, сербия, белград (город), северная македония, александр вучич, ана брнабич, александр вулин, сербская прогрессивная партия (спп)