https://ria.ru/20241213/sdpg-1989100712.html

СДПГ порекомендовала депутатам выразить доверие Шольцу

СДПГ порекомендовала депутатам выразить доверие Шольцу - РИА Новости, 13.12.2024

СДПГ порекомендовала депутатам выразить доверие Шольцу

Фракция Социал-демократической партии Германии (СДПГ) рекомендует своим депутатам выразить доверие канцлеру Олафу Шольцу на предстоящем в понедельник... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:38

2024-12-13T16:38

2024-12-13T16:38

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Фракция Социал-демократической партии Германии (СДПГ) рекомендует своим депутатам выразить доверие канцлеру Олафу Шольцу на предстоящем в понедельник голосовании по данному вопросу, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции. "Дана рекомендация всем выразить доверие (Шольцу - ред.)", - заявила представитель пресс-службы фракции СДПГ. При этом она подчеркнула, что речь идет о рекомендации, и каждый депутат имеет свободу выбора при голосовании. В среду Шольц сообщил, что направил в бундестаг запрос о проведении голосования по вотуму доверия своему правительству, которое должно пройти 16 декабря. Германия в начале ноября столкнулась с правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов вследствие возможного отсутствия вотума доверия правительству назначено 23 февраля 2025 года. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.

https://ria.ru/20241114/smekh-1983640186.html

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в мире, германия, украина, олаф шольц, кристиан линднер