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Польша проведет конференцию по санкциям против России и Белоруссии - РИА Новости, 13.12.2024
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16:26 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/sanktsii-1989099199.html
Польша проведет конференцию по санкциям против России и Белоруссии
Польша проведет конференцию по санкциям против России и Белоруссии - РИА Новости, 13.12.2024
Польша проведет конференцию по санкциям против России и Белоруссии
Польша в феврале 2025 года проведет конференцию на тему санкций в отношении России и Белоруссии, сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:26
2024-12-13T16:26
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ВАРШАВА, 13 дек - РИА Новости. Польша в феврале 2025 года проведет конференцию на тему санкций в отношении России и Белоруссии, сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, представляя приоритеты председательства страны в Европейском союзе. Польша будет председательствовать в Евросоюзе в первой половине 2025 года. "Целью председательства будет усиление санкций в отношении России и Белоруссии, а также борьба с их обходом. МИД в сотрудничестве с ЕС 25 февраля организует конференцию по вызовам санкционной политике", - сказал Сикорский. По его словам, председательствующая в ЕС Польша постарается убедить другие страны потратить на Украину замороженные российские активы. "Мы будем стараться получить поддержку стран-членов для полного использования замороженных активов Центрального банка России на цели помощи Украине", - сказал глава польского МИД. Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20241104/sikorskiy-1981830688.html
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в мире, россия, польша, белоруссия, радослав сикорский, владимир путин, евросоюз, совет евросоюза
В мире, Россия, Польша, Белоруссия, Радослав Сикорский, Владимир Путин, Евросоюз, Совет Евросоюза
Польша проведет конференцию по санкциям против России и Белоруссии

Польша в феврале проведет конференцию на тему санкций против России и Белоруссии

© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 дек - РИА Новости. Польша в феврале 2025 года проведет конференцию на тему санкций в отношении России и Белоруссии, сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, представляя приоритеты председательства страны в Европейском союзе.
Польша будет председательствовать в Евросоюзе в первой половине 2025 года.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Сикорский сосредоточится на борьбе с Россией в случае победы на выборах
4 ноября, 20:14
"Целью председательства будет усиление санкций в отношении России и Белоруссии, а также борьба с их обходом. МИД в сотрудничестве с ЕС 25 февраля организует конференцию по вызовам санкционной политике", - сказал Сикорский.
По его словам, председательствующая в ЕС Польша постарается убедить другие страны потратить на Украину замороженные российские активы.
"Мы будем стараться получить поддержку стран-членов для полного использования замороженных активов Центрального банка России на цели помощи Украине", - сказал глава польского МИД.
Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Сикорский поставил Западные Балканы перед выбором между Россией и ЕС
6 ноября, 18:48
 
В миреРоссияПольшаБелоруссияРадослав СикорскийВладимир ПутинЕвросоюзСовет Евросоюза
 
 
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