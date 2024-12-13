https://ria.ru/20241213/sanktsii-1989099199.html

Польша проведет конференцию по санкциям против России и Белоруссии

Польша проведет конференцию по санкциям против России и Белоруссии - РИА Новости, 13.12.2024

Польша проведет конференцию по санкциям против России и Белоруссии

Польша в феврале 2025 года проведет конференцию на тему санкций в отношении России и Белоруссии, сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:26

2024-12-13T16:26

2024-12-13T16:26

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ВАРШАВА, 13 дек - РИА Новости. Польша в феврале 2025 года проведет конференцию на тему санкций в отношении России и Белоруссии, сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, представляя приоритеты председательства страны в Европейском союзе. Польша будет председательствовать в Евросоюзе в первой половине 2025 года. "Целью председательства будет усиление санкций в отношении России и Белоруссии, а также борьба с их обходом. МИД в сотрудничестве с ЕС 25 февраля организует конференцию по вызовам санкционной политике", - сказал Сикорский. По его словам, председательствующая в ЕС Польша постарается убедить другие страны потратить на Украину замороженные российские активы. "Мы будем стараться получить поддержку стран-членов для полного использования замороженных активов Центрального банка России на цели помощи Украине", - сказал глава польского МИД. Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241104/sikorskiy-1981830688.html

https://ria.ru/20241106/sikorskiy-1982292468.html

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в мире, россия, польша, белоруссия, радослав сикорский, владимир путин, евросоюз, совет евросоюза