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Источник назвал причину возвращения SSJ-100 в "Пулково" - РИА Новости, 13.12.2024
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14:52 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/samolet-1989071836.html
Источник назвал причину возвращения SSJ-100 в "Пулково"
Источник назвал причину возвращения SSJ-100 в "Пулково" - РИА Новости, 13.12.2024
Источник назвал причину возвращения SSJ-100 в "Пулково"
Самолет SSJ-100 авиакомпании "Россия" вернулся в аэропорт вылета "Пулково" из-за не закрытого наземным персоналом люка, сообщил РИА Новости источник, знакомый с РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T14:52
2024-12-13T14:52
происшествия
пулково (аэропорт)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Самолет SSJ-100 авиакомпании "Россия" вернулся в аэропорт вылета "Пулково" из-за не закрытого наземным персоналом люка, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Утром 13 декабря Sukhoi Superjet 100 вылетел из "Пулково" "Внуково" в 8.00, но совершил вынужденную посадку в 8.22 – по техническим причинам, как сообщила "Россия". Рейс выполнило резервное судно в 9.00. "Причиной инцидента стал не закрытый наземным персоналом люк. В ходе предполетного осмотра экипаж не заметил этого, что привело к негерметичности самолета во время полета", - рассказал собеседник агентства. Как уточнял РИА Новости представитель экстренных служб, во время полета на борту воздушного судна сработал датчик разгерметизации салона. Командир SSJ-100 принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка самолета прошла в штатном режиме.
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происшествия, пулково (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Пулково (аэропорт), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Источник назвал причину возвращения SSJ-100 в "Пулково"

SSJ-100 вернулся в аэропорт вылета "Пулково" из-за не закрытого люка

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100" . Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Самолет SSJ-100 авиакомпании "Россия" вернулся в аэропорт вылета "Пулково" из-за не закрытого наземным персоналом люка, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Утром 13 декабря Sukhoi Superjet 100 вылетел из "Пулково" "Внуково" в 8.00, но совершил вынужденную посадку в 8.22 – по техническим причинам, как сообщила "Россия". Рейс выполнило резервное судно в 9.00.
"Причиной инцидента стал не закрытый наземным персоналом люк. В ходе предполетного осмотра экипаж не заметил этого, что привело к негерметичности самолета во время полета", - рассказал собеседник агентства.
Как уточнял РИА Новости представитель экстренных служб, во время полета на борту воздушного судна сработал датчик разгерметизации салона. Командир SSJ-100 принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка самолета прошла в штатном режиме.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Минводах
13 июля, 10:48
 
ПроисшествияПулково (аэропорт)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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