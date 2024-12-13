https://ria.ru/20241213/samolet-1989071836.html

Источник назвал причину возвращения SSJ-100 в "Пулково"

Источник назвал причину возвращения SSJ-100 в "Пулково" - РИА Новости, 13.12.2024

Источник назвал причину возвращения SSJ-100 в "Пулково"

Самолет SSJ-100 авиакомпании "Россия" вернулся в аэропорт вылета "Пулково" из-за не закрытого наземным персоналом люка, сообщил РИА Новости источник, знакомый с РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T14:52

2024-12-13T14:52

2024-12-13T14:52

происшествия

пулково (аэропорт)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Самолет SSJ-100 авиакомпании "Россия" вернулся в аэропорт вылета "Пулково" из-за не закрытого наземным персоналом люка, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Утром 13 декабря Sukhoi Superjet 100 вылетел из "Пулково" "Внуково" в 8.00, но совершил вынужденную посадку в 8.22 – по техническим причинам, как сообщила "Россия". Рейс выполнило резервное судно в 9.00. "Причиной инцидента стал не закрытый наземным персоналом люк. В ходе предполетного осмотра экипаж не заметил этого, что привело к негерметичности самолета во время полета", - рассказал собеседник агентства. Как уточнял РИА Новости представитель экстренных служб, во время полета на борту воздушного судна сработал датчик разгерметизации салона. Командир SSJ-100 принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка самолета прошла в штатном режиме.

https://ria.ru/20240713/posadka-1959402572.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пулково (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100)