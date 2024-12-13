https://ria.ru/20241213/sahalin-1988945926.html

На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 отключились две газотурбинные установки

На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 отключились две газотурбинные установки - РИА Новости, 13.12.2024

На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 отключились две газотурбинные установки

Отключение двух газотурбинных установок (ГТУ) на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 утром в пятницу частично нарушило энергоснабжение областного центра, сообщает... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T05:00

2024-12-13T05:00

2024-12-13T05:00

происшествия

южно-сахалинск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 дек – РИА Новости. Отключение двух газотурбинных установок (ГТУ) на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 утром в пятницу частично нарушило энергоснабжение областного центра, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго". "Около 10.30 (2.30 мск) в пятницу системой защит на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 отключились две ГТУ. Причины выясняются. В энергосистеме начал действовать режим автоматической частотной разгрузки, направленный на сохранение надежности работы островной энергосистемы. В связи с этим введены частичные ограничения в электроснабжении ряда потребителей", - говорится в сообщении энергокомпании. Энергетики оперативно восстановили работу одной газотурбинной установки, что позволило частично восстановить нарушенное электроснабжение потребителей. В настоящее время идут работы по возобновлению работы второй ГТУ. По информации пресс-службы, полностью восстановить электроснабжение планируется к 13.00 (5.00 мск).

https://ria.ru/20240904/rusgidro-1970388900.html

https://ria.ru/20241204/elektroavariya-1987229567.html

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, южно-сахалинск