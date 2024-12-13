https://ria.ru/20241213/sahalin-1988945926.html
На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 отключились две газотурбинные установки
На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 отключились две газотурбинные установки - РИА Новости, 13.12.2024
На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 отключились две газотурбинные установки
Отключение двух газотурбинных установок (ГТУ) на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 утром в пятницу частично нарушило энергоснабжение областного центра, сообщает... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T05:00
2024-12-13T05:00
2024-12-13T05:00
происшествия
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 дек – РИА Новости. Отключение двух газотурбинных установок (ГТУ) на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 утром в пятницу частично нарушило энергоснабжение областного центра, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго". "Около 10.30 (2.30 мск) в пятницу системой защит на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 отключились две ГТУ. Причины выясняются. В энергосистеме начал действовать режим автоматической частотной разгрузки, направленный на сохранение надежности работы островной энергосистемы. В связи с этим введены частичные ограничения в электроснабжении ряда потребителей", - говорится в сообщении энергокомпании. Энергетики оперативно восстановили работу одной газотурбинной установки, что позволило частично восстановить нарушенное электроснабжение потребителей. В настоящее время идут работы по возобновлению работы второй ГТУ. По информации пресс-службы, полностью восстановить электроснабжение планируется к 13.00 (5.00 мск).
https://ria.ru/20240904/rusgidro-1970388900.html
https://ria.ru/20241204/elektroavariya-1987229567.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, южно-сахалинск
Происшествия, Южно-Сахалинск
На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 отключились две газотурбинные установки
Часть Южно-Сахалинска обесточена из-за отключения газотурбинных установок на ТЭЦ
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 дек – РИА Новости. Отключение двух газотурбинных установок (ГТУ) на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 утром в пятницу частично нарушило энергоснабжение областного центра, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".
"Около 10.30 (2.30 мск) в пятницу системой защит на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 отключились две ГТУ. Причины выясняются. В энергосистеме начал действовать режим автоматической частотной разгрузки, направленный на сохранение надежности работы островной энергосистемы. В связи с этим введены частичные ограничения в электроснабжении ряда потребителей", - говорится в сообщении энергокомпании.
Энергетики оперативно восстановили работу одной газотурбинной установки, что позволило частично восстановить нарушенное электроснабжение потребителей. В настоящее время идут работы по возобновлению работы второй ГТУ.
По информации пресс-службы, полностью восстановить электроснабжение планируется к 13.00 (5.00 мск).