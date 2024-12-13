Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО высказался о конфликте на Украине - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/ryutte-1988960140.html
Генсек НАТО высказался о конфликте на Украине
Генсек НАТО высказался о конфликте на Украине - РИА Новости, 13.12.2024
Генсек НАТО высказался о конфликте на Украине
Число потерь в конфликте на Украине превышает миллион человек, утверждает генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T09:26
2024-12-13T09:26
украина
в мире
брюссель
сша
дональд трамп
марк рютте
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987082248_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6bd4a62f2d12bac2b9c4a73ea6689d67.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Число потерь в конфликте на Украине превышает миллион человек, утверждает генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте."Более одного миллиона потерь с февраля 2022 года", — заявил генсек НАТО на конференции в Брюсселе.Рютте также предупредил, что события, аналогичные украинским, также могут произойти и на территории стран альянса.На прошлой неделе победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп оценил потери украинских войск в 400 тысяч человек.Накануне Минобороны России сообщило, что потери украинских военных с момента вторжения в Курскую область превысили на этом участке передовой 40 тысяч человек.
https://ria.ru/20241208/zelenskiy-1988014603.html
украина
брюссель
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987082248_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_f998ae41cd8b4e8a1041c2e7f6e6895f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, брюссель, сша, дональд трамп, марк рютте, нато, министерство обороны рф (минобороны рф)
Украина, В мире, Брюссель, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Генсек НАТО высказался о конфликте на Украине

Рютте заявил, что число потерь в конфликте на Украине превышает миллион человек

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Число потерь в конфликте на Украине превышает миллион человек, утверждает генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.
«
"Более одного миллиона потерь с февраля 2022 года", — заявил генсек НАТО на конференции в Брюсселе.
Рютте также предупредил, что события, аналогичные украинским, также могут произойти и на территории стран альянса.
На прошлой неделе победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп оценил потери украинских войск в 400 тысяч человек.
Накануне Минобороны России сообщило, что потери украинских военных с момента вторжения в Курскую область превысили на этом участке передовой 40 тысяч человек.
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
"Плюнул в лицо". На Западе отреагировали на дерзкий ответ Зеленского Трампу
8 декабря, 15:55
 
УкраинаВ миреБрюссельСШАДональд ТрампМарк РюттеНАТОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала