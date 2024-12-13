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Генсек НАТО высказался о конфликте на Украине
Генсек НАТО высказался о конфликте на Украине - РИА Новости, 13.12.2024
Генсек НАТО высказался о конфликте на Украине
Число потерь в конфликте на Украине превышает миллион человек, утверждает генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T09:26
2024-12-13T09:26
2024-12-13T09:26
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Число потерь в конфликте на Украине превышает миллион человек, утверждает генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте."Более одного миллиона потерь с февраля 2022 года", — заявил генсек НАТО на конференции в Брюсселе.Рютте также предупредил, что события, аналогичные украинским, также могут произойти и на территории стран альянса.На прошлой неделе победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп оценил потери украинских войск в 400 тысяч человек.Накануне Минобороны России сообщило, что потери украинских военных с момента вторжения в Курскую область превысили на этом участке передовой 40 тысяч человек.
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украина, в мире, брюссель, сша, дональд трамп, марк рютте, нато, министерство обороны рф (минобороны рф)
Украина, В мире, Брюссель, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Генсек НАТО высказался о конфликте на Украине
Рютте заявил, что число потерь в конфликте на Украине превышает миллион человек