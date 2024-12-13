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ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку
ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 13.12.2024
ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Киевскому району Донецка в пятницу вечером, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T22:19
2024-12-13T22:19
2024-12-13T22:19
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Киевскому району Донецка в пятницу вечером, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в пятницу глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинские войска попытались нанести удар дальнобойными ракетами по Донецку. Атака была отражена, но части ракет упали на территорию Киевского района города, повредив остекление нескольких многоквартирных домов. Жертв удалось избежать. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.02 - город Донецк (Киевский район): три ракеты РСЗО", - подтвердило ведомство в сообщении в своем Telegram-канале. Киевский район расположен в северной части города.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, СЦКК, Россия
ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку
ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Киевскому району Донецка