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ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:19 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/rszo-1989157828.html
ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку
ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 13.12.2024
ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Киевскому району Донецка в пятницу вечером, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T22:19
2024-12-13T22:19
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
сцкк
россия
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Киевскому району Донецка в пятницу вечером, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в пятницу глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинские войска попытались нанести удар дальнобойными ракетами по Донецку. Атака была отражена, но части ракет упали на территорию Киевского района города, повредив остекление нескольких многоквартирных домов. Жертв удалось избежать. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.02 - город Донецк (Киевский район): три ракеты РСЗО", - подтвердило ведомство в сообщении в своем Telegram-канале. Киевский район расположен в северной части города.
https://ria.ru/20241213/udary-1989156515.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, СЦКК, Россия
ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку

ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на Донецк
Вид на Донецк - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Киевскому району Донецка в пятницу вечером, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее в пятницу глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинские войска попытались нанести удар дальнобойными ракетами по Донецку. Атака была отражена, но части ракет упали на территорию Киевского района города, повредив остекление нескольких многоквартирных домов. Жертв удалось избежать.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.02 - город Донецк (Киевский район): три ракеты РСЗО", - подтвердило ведомство в сообщении в своем Telegram-канале.
Киевский район расположен в северной части города.
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