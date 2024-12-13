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"Ростех" назвал "Солнцепек" одним из самых грозных видов вооружения - РИА Новости, 13.12.2024
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Новое оружие России
 
08:13 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/rostehi-1988954507.html
"Ростех" назвал "Солнцепек" одним из самых грозных видов вооружения
"Ростех" назвал "Солнцепек" одним из самых грозных видов вооружения - РИА Новости, 13.12.2024
"Ростех" назвал "Солнцепек" одним из самых грозных видов вооружения
Тяжелая огнеметная система (ТОС) "Солнцепек" сжигает все, что может сгореть, после ее залпа штурмовики практически не встречают сопротивления, так как... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T08:13
2024-12-13T08:13
новое оружие россии
ростех
россия
тос-1а "солнцепек"
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тяжелая огнеметная система (ТОС) "Солнцепек" сжигает все, что может сгореть, после ее залпа штурмовики практически не встречают сопротивления, так как сопротивляться некому, заявили в "Ростехе". В госкорпорации назвали "Солнцепек" одним из самых грозных видов российского вооружения в зоне СВО, поскольку от огня этой системы невозможно укрыться. "Если от осколочно-фугасных снарядов есть шанс спастись в окопе, ДОТе или подвале здания, то для ТОС это не препятствие. Поражающий эффект термобарических боеприпасов - всепроникающий. Боеприпас "Солнцепека" создает очень высокую температуру, сжигая все, что в принципе может сгореть. Поэтому после залпа "Солнцепека" или "Тосочки" штурмовики обычно не встречают сопротивления, так как его оказывать уже просто некому", - говорится в сообщении. В "Ростехе" напомнили, что боеприпас системы имеет особую конструкцию: во время срабатывания специальный заряд равномерно разбрасывает термобарическую смесь, одновременно ее подрывая. Происходит объемная детонация, создающая долгоживущую ударную волну, которая расходится намного дальше, чем у обычного снаряда. Такая волна имеет свойство "затекать" в любые проходы, щели и отверстия. "Не секрет, что противник буквально охотится на эти машины. Однако хорошая защищенность и быстрая работа комплекса делают эту технику непростой целью. Случаи вывода ее из строя – единичны. При этом "Ростех" отгружает ТОСы в войска регулярно", - заключили в госкорпорации.
https://ria.ru/20241213/perekhvatchik-1988859156.html
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ростех, россия, тос-1а "солнцепек"
Новое оружие России, Ростех, Россия, ТОС-1А "Солнцепек"
"Ростех" назвал "Солнцепек" одним из самых грозных видов вооружения

"Ростех" заявил, что "Солнцепек" сжигает все, что может сгореть

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепёк - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк". Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тяжелая огнеметная система (ТОС) "Солнцепек" сжигает все, что может сгореть, после ее залпа штурмовики практически не встречают сопротивления, так как сопротивляться некому, заявили в "Ростехе".
В госкорпорации назвали "Солнцепек" одним из самых грозных видов российского вооружения в зоне СВО, поскольку от огня этой системы невозможно укрыться.
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"Если от осколочно-фугасных снарядов есть шанс спастись в окопе, ДОТе или подвале здания, то для ТОС это не препятствие. Поражающий эффект термобарических боеприпасов - всепроникающий. Боеприпас "Солнцепека" создает очень высокую температуру, сжигая все, что в принципе может сгореть. Поэтому после залпа "Солнцепека" или "Тосочки" штурмовики обычно не встречают сопротивления, так как его оказывать уже просто некому", - говорится в сообщении.
В "Ростехе" напомнили, что боеприпас системы имеет особую конструкцию: во время срабатывания специальный заряд равномерно разбрасывает термобарическую смесь, одновременно ее подрывая. Происходит объемная детонация, создающая долгоживущую ударную волну, которая расходится намного дальше, чем у обычного снаряда. Такая волна имеет свойство "затекать" в любые проходы, щели и отверстия.
"Не секрет, что противник буквально охотится на эти машины. Однако хорошая защищенность и быстрая работа комплекса делают эту технику непростой целью. Случаи вывода ее из строя – единичны. При этом "Ростех" отгружает ТОСы в войска регулярно", - заключили в госкорпорации.
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