Рейтинг@Mail.ru
Россия останется надежным партнером, заявил посол в Вене - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/rossija-1989043709.html
Россия останется надежным партнером, заявил посол в Вене
Россия останется надежным партнером, заявил посол в Вене - РИА Новости, 13.12.2024
Россия останется надежным партнером, заявил посол в Вене
Россия остается надежным партнером, строго исполняя газовые обязательства, несмотря на попытки австрийских властей искажать реальность, заявил посол РФ в Вене... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T13:22
2024-12-13T13:22
экономика
россия
вена
австрия
дмитрий любинский
карл нехаммер
omv
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828984494_0:197:1181:861_1920x0_80_0_0_b8494bda2b2a5e34f120af0a9dbbc060.jpg
ВЕНА, 13 дек - РИА Новости. Россия остается надежным партнером, строго исполняя газовые обязательства, несмотря на попытки австрийских властей искажать реальность, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "Заявление в стиле "мегафонной дипломатии" и.о. канцлера Карла Нехаммера вечером 11 декабря о немедленном разрыве австрийским концерном OMV долгосрочных (до 2040 года) контрактов с ПАО "Газпром" приняли к сведению", - говорится в заявлении дипломата. Любинский напомнил, что Россию и Австрию до сих пор связывали десятилетия взаимовыгодного энергетического сотрудничества. В 1968 году республика стала первой страной Западной Европы, заключившей с СССР договор о поставках природного газа, которые более полувека во многом обеспечивали ее экономическое благополучие. "Не перестаем заявлять и подтверждаем на деле – Россия была и остается ответственным и надежным деловым партнером, строго исполняющим взятые на себя обязательства, как бы австрийские власти ни пытались искажать действительность и вводить в заблуждение собственное население", - отметил дипломат. OMV ранее сообщила о расторжении долгосрочного контракта на поставку природного газа с "Газпром экспортом" якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны российской компании. Контракт был заключен в 2006 году и рассчитан до 2040 года. OMV утверждает, что объемы поставок по нему в течение последних трех лет были "полностью диверсифицированы" за счет альтернативных источников газа. Ранее OMV также, вопреки запрету арбитражного суда Северо-Западного округа, продолжила международный суд с "Газпромом", в результате получив решение Стокгольмского арбитража о присуждении ей 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом". OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Но в результате невыполнения OMV платежных обязательств эти поставки прекратились 16 ноября. При этом ранее сама OMV не исключала ухудшения договорных отношений с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок по контракту.
https://ria.ru/20240523/gaz-1947779465.html
россия
вена
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828984494_0:169:1181:1055_1920x0_80_0_0_7e4e793ffd84c9440b01338541e19740.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, вена, австрия, дмитрий любинский, карл нехаммер, omv, газпром, стокгольмский арбитраж
Экономика, Россия, Вена, Австрия, Дмитрий Любинский, Карл Нехаммер, OMV, Газпром, Стокгольмский арбитраж
Россия останется надежным партнером, заявил посол в Вене

Любинский заявил, что Россия будет надежным партнером, не искажая реальности

© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 13 дек - РИА Новости. Россия остается надежным партнером, строго исполняя газовые обязательства, несмотря на попытки австрийских властей искажать реальность, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
"Заявление в стиле "мегафонной дипломатии" и.о. канцлера Карла Нехаммера вечером 11 декабря о немедленном разрыве австрийским концерном OMV долгосрочных (до 2040 года) контрактов с ПАО "Газпром" приняли к сведению", - говорится в заявлении дипломата.
Любинский напомнил, что Россию и Австрию до сих пор связывали десятилетия взаимовыгодного энергетического сотрудничества. В 1968 году республика стала первой страной Западной Европы, заключившей с СССР договор о поставках природного газа, которые более полувека во многом обеспечивали ее экономическое благополучие. "Не перестаем заявлять и подтверждаем на деле – Россия была и остается ответственным и надежным деловым партнером, строго исполняющим взятые на себя обязательства, как бы австрийские власти ни пытались искажать действительность и вводить в заблуждение собственное население", - отметил дипломат.
OMV ранее сообщила о расторжении долгосрочного контракта на поставку природного газа с "Газпром экспортом" якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны российской компании. Контракт был заключен в 2006 году и рассчитан до 2040 года. OMV утверждает, что объемы поставок по нему в течение последних трех лет были "полностью диверсифицированы" за счет альтернативных источников газа.
Ранее OMV также, вопреки запрету арбитражного суда Северо-Западного округа, продолжила международный суд с "Газпромом", в результате получив решение Стокгольмского арбитража о присуждении ей 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом". OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Но в результате невыполнения OMV платежных обязательств эти поставки прекратились 16 ноября. При этом ранее сама OMV не исключала ухудшения договорных отношений с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок по контракту.
Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Австрийская OMV сделала срочное заявление по поводу поставок газа из России
23 мая, 01:02
 
ЭкономикаРоссияВенаАвстрияДмитрий ЛюбинскийКарл НехаммерOMVГазпромСтокгольмский арбитраж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала