Россия останется надежным партнером, заявил посол в Вене
Любинский заявил, что Россия будет надежным партнером, не искажая реальности
© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
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ВЕНА, 13 дек - РИА Новости. Россия остается надежным партнером, строго исполняя газовые обязательства, несмотря на попытки австрийских властей искажать реальность, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
"Заявление в стиле "мегафонной дипломатии" и.о. канцлера Карла Нехаммера вечером 11 декабря о немедленном разрыве австрийским концерном OMV долгосрочных (до 2040 года) контрактов с ПАО "Газпром" приняли к сведению", - говорится в заявлении дипломата.
Любинский напомнил, что Россию и Австрию до сих пор связывали десятилетия взаимовыгодного энергетического сотрудничества. В 1968 году республика стала первой страной Западной Европы, заключившей с СССР договор о поставках природного газа, которые более полувека во многом обеспечивали ее экономическое благополучие. "Не перестаем заявлять и подтверждаем на деле – Россия была и остается ответственным и надежным деловым партнером, строго исполняющим взятые на себя обязательства, как бы австрийские власти ни пытались искажать действительность и вводить в заблуждение собственное население", - отметил дипломат.
OMV ранее сообщила о расторжении долгосрочного контракта на поставку природного газа с "Газпром экспортом" якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны российской компании. Контракт был заключен в 2006 году и рассчитан до 2040 года. OMV утверждает, что объемы поставок по нему в течение последних трех лет были "полностью диверсифицированы" за счет альтернативных источников газа.
Ранее OMV также, вопреки запрету арбитражного суда Северо-Западного округа, продолжила международный суд с "Газпромом", в результате получив решение Стокгольмского арбитража о присуждении ей 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом". OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Но в результате невыполнения OMV платежных обязательств эти поставки прекратились 16 ноября. При этом ранее сама OMV не исключала ухудшения договорных отношений с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок по контракту.