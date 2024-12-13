https://ria.ru/20241213/rogov-1989148034.html

Визит Зеленского в Запорожье был имитацией, заявил Рогов

Визит Зеленского в Запорожье был имитацией, заявил Рогов - РИА Новости, 13.12.2024

Визит Зеленского в Запорожье был имитацией, заявил Рогов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T20:39

2024-12-13T20:39

2024-12-13T20:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал позерством визит Владимира Зеленского в оккупированный ВСУ город Запорожье и съемку на фоне американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Ранее Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видео с посещения Запорожья, а также боевой позиции с замаскированной в глубоком рве установки HIMARS. "Визит Зеленского в Запорожье был больше позерством. Для него специально вырыли глубокий ров, который накрыли маскировочными сетями и загнали туда HIMARS, чтобы Зеленский мог спокойно и "мужественно" прогуляться", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, это было сделано для имитации якобы посещения Зеленским передовой линии фронта. "Зеленский своим позированием на фоне HIMARS старался лебезить перед американцами, заискивающе хваля их оружие, видимо, рассчитывая в будущем на снисходительное отношение нового президента США (Дональда) Трампа", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977091312.html

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, запорожская область, сша, владимир зеленский, владимир рогов