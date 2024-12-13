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Визит Зеленского в Запорожье был имитацией, заявил Рогов - РИА Новости, 13.12.2024
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20:39 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/rogov-1989148034.html
Визит Зеленского в Запорожье был имитацией, заявил Рогов
Визит Зеленского в Запорожье был имитацией, заявил Рогов - РИА Новости, 13.12.2024
Визит Зеленского в Запорожье был имитацией, заявил Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T20:39
2024-12-13T20:39
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запорожская область
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владимир зеленский
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал позерством визит Владимира Зеленского в оккупированный ВСУ город Запорожье и съемку на фоне американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Ранее Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видео с посещения Запорожья, а также боевой позиции с замаскированной в глубоком рве установки HIMARS. "Визит Зеленского в Запорожье был больше позерством. Для него специально вырыли глубокий ров, который накрыли маскировочными сетями и загнали туда HIMARS, чтобы Зеленский мог спокойно и "мужественно" прогуляться", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, это было сделано для имитации якобы посещения Зеленским передовой линии фронта. "Зеленский своим позированием на фоне HIMARS старался лебезить перед американцами, заискивающе хваля их оружие, видимо, рассчитывая в будущем на снисходительное отношение нового президента США (Дональда) Трампа", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977091312.html
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html
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в мире, россия, запорожская область, сша, владимир зеленский, владимир рогов
В мире, Россия, Запорожская область, США, Владимир Зеленский, Владимир Рогов
Визит Зеленского в Запорожье был имитацией, заявил Рогов

Рогов: визит Зеленского в Запорожье и фото на фоне HIMARS был больше позерством

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал позерством визит Владимира Зеленского в оккупированный ВСУ город Запорожье и съемку на фоне американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Ранее Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видео с посещения Запорожья, а также боевой позиции с замаскированной в глубоком рве установки HIMARS.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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"Визит Зеленского в Запорожье был больше позерством. Для него специально вырыли глубокий ров, который накрыли маскировочными сетями и загнали туда HIMARS, чтобы Зеленский мог спокойно и "мужественно" прогуляться", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, это было сделано для имитации якобы посещения Зеленским передовой линии фронта.
«
"Зеленский своим позированием на фоне HIMARS старался лебезить перед американцами, заискивающе хваля их оружие, видимо, рассчитывая в будущем на снисходительное отношение нового президента США (Дональда) Трампа", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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11 декабря, 08:00
 
В миреРоссияЗапорожская областьСШАВладимир ЗеленскийВладимир Рогов
 
 
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