Визит Зеленского в Запорожье был имитацией, заявил Рогов
Рогов: визит Зеленского в Запорожье и фото на фоне HIMARS был больше позерством
© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал позерством визит Владимира Зеленского в оккупированный ВСУ город Запорожье и съемку на фоне американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Ранее Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видео с посещения Запорожья, а также боевой позиции с замаскированной в глубоком рве установки HIMARS.
Рогов призвал Зеленского готовиться к капитуляции
9 октября, 08:33
"Визит Зеленского в Запорожье был больше позерством. Для него специально вырыли глубокий ров, который накрыли маскировочными сетями и загнали туда HIMARS, чтобы Зеленский мог спокойно и "мужественно" прогуляться", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, это было сделано для имитации якобы посещения Зеленским передовой линии фронта.
«
"Зеленский своим позированием на фоне HIMARS старался лебезить перед американцами, заискивающе хваля их оружие, видимо, рассчитывая в будущем на снисходительное отношение нового президента США (Дональда) Трампа", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Украина начала сыпаться — как Сирия, только хуже
11 декабря, 08:00