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ВСУ южнее Курахово практически попали в котел, заявил Рогов - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:42 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/rogov-1988998367.html
ВСУ южнее Курахово практически попали в котел, заявил Рогов
ВСУ южнее Курахово практически попали в котел, заявил Рогов - РИА Новости, 13.12.2024
ВСУ южнее Курахово практически попали в котел, заявил Рогов
Группировка ВСУ южнее города Курахово в ДНР практически попала в "котел", до полного окружения осталось менее километра, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:42
2024-12-13T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Группировка ВСУ южнее города Курахово в ДНР практически попала в "котел", до полного окружения осталось менее километра, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее он заявлял, что ВСУ угодили в "огневой мешок" южнее Курахово, в самом же городе российские войска продолжают бои за его освобождение. "Наша армия продвинулась в Успеновке, тем самым "котел" для украинских боевиков, находящихся в Анновке и Веселом Гае, практически захлопнут. До полного фактического окружения осталось около километра - и "котел" закроется", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241213/kiev-1988975343.html
https://ria.ru/20241213/kurakhovo-1980950150.html
курахово
донецкая народная республика
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в мире, курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ южнее Курахово практически попали в котел, заявил Рогов

Рогов: ВСУ южнее Курахово почти попали в котел, до окружения остался километр

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Группировка ВСУ южнее города Курахово в ДНР практически попала в "котел", до полного окружения осталось менее километра, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее он заявлял, что ВСУ угодили в "огневой мешок" южнее Курахово, в самом же городе российские войска продолжают бои за его освобождение.
На территории Министерства обороны Украины - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Рогов сообщил о принудительной эвакуации из села Малая Токмачка на Украине
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"Наша армия продвинулась в Успеновке, тем самым "котел" для украинских боевиков, находящихся в Анновке и Веселом Гае, практически захлопнут. До полного фактического окружения осталось около километра - и "котел" закроется", - сказал Рогов.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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