https://ria.ru/20241213/rogov-1988998367.html

ВСУ южнее Курахово практически попали в котел, заявил Рогов

ВСУ южнее Курахово практически попали в котел, заявил Рогов - РИА Новости, 13.12.2024

ВСУ южнее Курахово практически попали в котел, заявил Рогов

Группировка ВСУ южнее города Курахово в ДНР практически попала в "котел", до полного окружения осталось менее километра, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:42

2024-12-13T10:42

2024-12-13T10:42

специальная военная операция на украине

в мире

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Группировка ВСУ южнее города Курахово в ДНР практически попала в "котел", до полного окружения осталось менее километра, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее он заявлял, что ВСУ угодили в "огневой мешок" южнее Курахово, в самом же городе российские войска продолжают бои за его освобождение. "Наша армия продвинулась в Успеновке, тем самым "котел" для украинских боевиков, находящихся в Анновке и Веселом Гае, практически захлопнут. До полного фактического окружения осталось около километра - и "котел" закроется", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241213/kiev-1988975343.html

https://ria.ru/20241213/kurakhovo-1980950150.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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в мире, курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины