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Заблудившегося аргентинского туриста обстреляли в фавеле Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 13.12.2024
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00:42 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/rio-1988934027.html
Заблудившегося аргентинского туриста обстреляли в фавеле Рио-де-Жанейро
Заблудившегося аргентинского туриста обстреляли в фавеле Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 13.12.2024
Заблудившегося аргентинского туриста обстреляли в фавеле Рио-де-Жанейро
Турист из Аргентины, который по пути к статуе Христа заехал на автомобиле в фавелу в районе Санта-Тереса в Рио-де-Жанейро, получил огнестрельное ранение в... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T00:42
2024-12-13T00:42
в мире
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аргентина
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МЕХИКО, 13 дек - РИА Новости. Турист из Аргентины, который по пути к статуе Христа заехал на автомобиле в фавелу в районе Санта-Тереса в Рио-де-Жанейро, получил огнестрельное ранение в голову и был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил портал G1. "Пятидесятиоднолетний аргентинец получил огнестрельное ранение в голову, когда по ошибке заехал на улицу в общине Морро-ду-Эскондидинью, которая расположена в Санта-Тереса", - говорится в материале на сайте издания. Как сообщили журналистам свидетели инцидента, турист со своей семьей ехал с автомобильным навигатором к статуе Христа-искупителя через улицу Кандидо-де-Оливейра, где на них напали вооруженные преступники. После ранения пострадавший потерял управление автомобилем и врезался в стену, в тяжелом состоянии его передали врачам сотрудники местной пожарной части. О других пострадавших не сообщается. В фавелах Рио-де-Жанейро, где укоренилась организованная преступность, неоднократно происходили вооруженные нападения на заблудившихся туристов. Фактором риска при этом выступает незнакомый местным бандитам автомобиль, который могут счесть подозрительным.
https://ria.ru/20241025/braziliya-1979943542.html
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60
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в мире, рио-де-жанейро (город), аргентина
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Аргентина
Заблудившегося аргентинского туриста обстреляли в фавеле Рио-де-Жанейро

Аргентинский турист получил ранение в голову в фавеле Рио-де-Жанейро

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкВид на фавелу в бразильском городе Рио-де-Жанейро
Вид на фавелу в бразильском городе Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Александр Уткин
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Вид на фавелу в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Архивное фото
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МЕХИКО, 13 дек - РИА Новости. Турист из Аргентины, который по пути к статуе Христа заехал на автомобиле в фавелу в районе Санта-Тереса в Рио-де-Жанейро, получил огнестрельное ранение в голову и был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил портал G1.
"Пятидесятиоднолетний аргентинец получил огнестрельное ранение в голову, когда по ошибке заехал на улицу в общине Морро-ду-Эскондидинью, которая расположена в Санта-Тереса", - говорится в материале на сайте издания.
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Перестрелка полиции и преступников в Рио унесла жизни трех человек
25 октября, 02:12
Как сообщили журналистам свидетели инцидента, турист со своей семьей ехал с автомобильным навигатором к статуе Христа-искупителя через улицу Кандидо-де-Оливейра, где на них напали вооруженные преступники. После ранения пострадавший потерял управление автомобилем и врезался в стену, в тяжелом состоянии его передали врачам сотрудники местной пожарной части. О других пострадавших не сообщается.
В фавелах Рио-де-Жанейро, где укоренилась организованная преступность, неоднократно происходили вооруженные нападения на заблудившихся туристов. Фактором риска при этом выступает незнакомый местным бандитам автомобиль, который могут счесть подозрительным.
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