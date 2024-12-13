https://ria.ru/20241213/rio-1988934027.html

Заблудившегося аргентинского туриста обстреляли в фавеле Рио-де-Жанейро

Заблудившегося аргентинского туриста обстреляли в фавеле Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 13.12.2024

Заблудившегося аргентинского туриста обстреляли в фавеле Рио-де-Жанейро

Турист из Аргентины, который по пути к статуе Христа заехал на автомобиле в фавелу в районе Санта-Тереса в Рио-де-Жанейро, получил огнестрельное ранение в... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T00:42

2024-12-13T00:42

2024-12-13T00:42

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МЕХИКО, 13 дек - РИА Новости. Турист из Аргентины, который по пути к статуе Христа заехал на автомобиле в фавелу в районе Санта-Тереса в Рио-де-Жанейро, получил огнестрельное ранение в голову и был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил портал G1. "Пятидесятиоднолетний аргентинец получил огнестрельное ранение в голову, когда по ошибке заехал на улицу в общине Морро-ду-Эскондидинью, которая расположена в Санта-Тереса", - говорится в материале на сайте издания. Как сообщили журналистам свидетели инцидента, турист со своей семьей ехал с автомобильным навигатором к статуе Христа-искупителя через улицу Кандидо-де-Оливейра, где на них напали вооруженные преступники. После ранения пострадавший потерял управление автомобилем и врезался в стену, в тяжелом состоянии его передали врачам сотрудники местной пожарной части. О других пострадавших не сообщается. В фавелах Рио-де-Жанейро, где укоренилась организованная преступность, неоднократно происходили вооруженные нападения на заблудившихся туристов. Фактором риска при этом выступает незнакомый местным бандитам автомобиль, который могут счесть подозрительным.

https://ria.ru/20241025/braziliya-1979943542.html

https://rsport.ria.ru/20240116/braga-1921630283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, рио-де-жанейро (город), аргентина