https://ria.ru/20241213/rets-1989106378.html

Программу поддержки экспорта российского кино планируется вернуть в 2025 г

Программу поддержки экспорта российского кино планируется вернуть в 2025 г - РИА Новости, 13.12.2024

Программу поддержки экспорта российского кино планируется вернуть в 2025 г

В 2025 году РЭЦ проведет серию фестивалей-ярмарок "Сделано в России", в которых будут широко представлены возможности российского аудиовизуального контента,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T17:12

2024-12-13T17:12

2024-12-13T17:12

экономика

россия

китай

латинская америка

вероника никишина

владимир ильичев

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В 2025 году РЭЦ проведет серию фестивалей-ярмарок "Сделано в России", в которых будут широко представлены возможности российского аудиовизуального контента, сообщила глава Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в ходе круглого стола в ВЭБ Центре, посвященного перспективным направлениям развития креативного сектора."Участие в этих мероприятиях позволит решить сразу две задачи: сформировать позитивный образ России и обеспечить узнаваемость российского контента, одновременно создавая возможности для заключения выгодных контрактов на международном уровне", – сказала Никишина.В ходе дискуссии Российский экспортный центр совместно с Минэкономразвития России и представителями индустрии заявили о планах по разработке комплекса мер поддержки по адаптации и дублированию креативного контента, который поможет стимулировать создание совместных международных проектов и синхронизировать мероприятия различных ведомств по экспорту за рубеж продукции креативной индустрии."В наших планах на 2025 год – возобновление программы адаптации российского контента под требования зарубежных рынков. Согласно новым условиям, субсидии будут покрыть около 70% затрат отечественных компаний на дублирование, субтитрирование, липсинг и возможные изменение художественных произведений ради соответствия национальным требованиям и культурным особенностям зарубежных стран", – сказал в свою очередь замминистра экономического развития России Владимир Ильичев."Главная цель всех этих инициатив – определить ключевые рынки для продвижения отечественной аудиовизуальной продукции и обеспечить системную поддержку экспорта со стороны всех заинтересованных ведомств. Это позволит российским кинематографистам, аниматорам и разработчикам видеоигр занять достойное место на международной арене, укрепив позиции России в глобальной культурной и экономической среде", – добавила глава РЭЦ.В дискуссии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, профессиональных ассоциаций, ведущие игроки российского креативного сектора из индустрии кино и анимации, разработчики игр и видеохостингов.Собравшиеся проанализировали существующие возможности и вызовы на международном рынке, а также необходимые инструменты государственной поддержки. В центре внимания были вопросы преодоления барьеров, препятствующих успешному экспорту, и поиск новых форматов и платформ для продвижения российского видеоконтента за рубежом."Сегодня перед российской креативной индустрией стоят непростые задачи, требующие незамедлительного решения. Это не только западные санкции, но и высокие технические стандарты современного кинопроизводства, которым необходимо соответствовать, и большая конкуренция на рынке мирового кинематографа, и культурные различия, которые необходимо учитывать при продвижении российских фильмов за рубежом. Тем не менее я уверен, что у нас есть все основания для оптимизма. Российское кино и анимация имеет богатую историю и традиции. У нас есть талантливые режиссеры, актеры, аниматоры и сценаристы. Мы создаем продукцию, которая не уступает по качеству мировым образцам", - отметил Ильичев.Правительство России, по его словам, уделяет особое внимание вопросам развития отечественной кинематографии и поддержке экспорта российского аудиовизуального контента на рынки стран СНГ, ЕАЭС, БРИКС, ШОС и другие дружественные страны.РЭЦ напомнил, что в 2020 году Минэкономразвития России совместно с Российским экспортным центром запустило программу сертификации и адаптации российской аудиовизуальной и IT-продукции к требованиям внешних рынков, рассчитанную на увеличение международного присутствия российской креативной индустрии. Российские компании получили субсидию, покрывающую до 80% от всех затрат на маркетинговое продвижение, дублирование и изготовление субтитров, чтобы качественно адаптировать продукцию российского производства под зарубежный рынок.В 2020-2021 годах по программе было заключено 28 соглашений на съемки 94 художественных и анимационных фильмов. Однако из-за санкций срок реализации проектов пришлось продлить на два года без возврата субсидии и применения штрафных санкций в отношении ее получателей. В рамках программы 17 российских кино- и анимационных студий получили перевод, дубляж и маркетинговое продвижение на рынки Китая, стран ЕАЭС, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.Ильичев также рассказал, что по итогам 10 месяцев 2024 года экспорт услуг в сфере культуры и отдыха, в которую входит экспорт аудиовизуальной продукции, увеличился на 9%, по сравнению с прошлым годом, и составил 156 миллионов долларов. Однако это на 40% меньше, чем в 2022 году.По словам Никишиной, РЭЦ готов принимать самое активное участие в развитии экспорта российской аудиовизуальной продукции."Креативные индустрии – это не просто бизнес, это носители смыслов, формирующие ценности для общества. Кино, анимация, видеоигры – все это оказывает огромное влияние на международный культурный и экономический ландшафт, и мы видим огромный потенциал для экспорта в этих сферах", – отметила она.Российский экспортный центр, по ее словам, планирует уделить особое внимание интеграции экспортеров креативного сектора в мероприятия программы продвижения "Сделано в России".

https://ria.ru/20241213/sertifikaty-1989101335.html

https://ria.ru/20241213/rets-1989080720.html

https://ria.ru/20241213/rets-1989067118.html

россия

китай

латинская америка

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экономика, россия, китай, латинская америка, вероника никишина, владимир ильичев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), евразийский экономический союз, снг, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)