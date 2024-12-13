https://ria.ru/20241213/rets-1989106378.html
Программу поддержки экспорта российского кино планируется вернуть в 2025 г
Программу поддержки экспорта российского кино планируется вернуть в 2025 г - РИА Новости, 13.12.2024
Программу поддержки экспорта российского кино планируется вернуть в 2025 г
В 2025 году РЭЦ проведет серию фестивалей-ярмарок "Сделано в России", в которых будут широко представлены возможности российского аудиовизуального контента,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T17:12
2024-12-13T17:12
2024-12-13T17:12
экономика
россия
китай
латинская америка
вероника никишина
владимир ильичев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В 2025 году РЭЦ проведет серию фестивалей-ярмарок "Сделано в России", в которых будут широко представлены возможности российского аудиовизуального контента, сообщила глава Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в ходе круглого стола в ВЭБ Центре, посвященного перспективным направлениям развития креативного сектора."Участие в этих мероприятиях позволит решить сразу две задачи: сформировать позитивный образ России и обеспечить узнаваемость российского контента, одновременно создавая возможности для заключения выгодных контрактов на международном уровне", – сказала Никишина.В ходе дискуссии Российский экспортный центр совместно с Минэкономразвития России и представителями индустрии заявили о планах по разработке комплекса мер поддержки по адаптации и дублированию креативного контента, который поможет стимулировать создание совместных международных проектов и синхронизировать мероприятия различных ведомств по экспорту за рубеж продукции креативной индустрии."В наших планах на 2025 год – возобновление программы адаптации российского контента под требования зарубежных рынков. Согласно новым условиям, субсидии будут покрыть около 70% затрат отечественных компаний на дублирование, субтитрирование, липсинг и возможные изменение художественных произведений ради соответствия национальным требованиям и культурным особенностям зарубежных стран", – сказал в свою очередь замминистра экономического развития России Владимир Ильичев."Главная цель всех этих инициатив – определить ключевые рынки для продвижения отечественной аудиовизуальной продукции и обеспечить системную поддержку экспорта со стороны всех заинтересованных ведомств. Это позволит российским кинематографистам, аниматорам и разработчикам видеоигр занять достойное место на международной арене, укрепив позиции России в глобальной культурной и экономической среде", – добавила глава РЭЦ.В дискуссии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, профессиональных ассоциаций, ведущие игроки российского креативного сектора из индустрии кино и анимации, разработчики игр и видеохостингов.Собравшиеся проанализировали существующие возможности и вызовы на международном рынке, а также необходимые инструменты государственной поддержки. В центре внимания были вопросы преодоления барьеров, препятствующих успешному экспорту, и поиск новых форматов и платформ для продвижения российского видеоконтента за рубежом."Сегодня перед российской креативной индустрией стоят непростые задачи, требующие незамедлительного решения. Это не только западные санкции, но и высокие технические стандарты современного кинопроизводства, которым необходимо соответствовать, и большая конкуренция на рынке мирового кинематографа, и культурные различия, которые необходимо учитывать при продвижении российских фильмов за рубежом. Тем не менее я уверен, что у нас есть все основания для оптимизма. Российское кино и анимация имеет богатую историю и традиции. У нас есть талантливые режиссеры, актеры, аниматоры и сценаристы. Мы создаем продукцию, которая не уступает по качеству мировым образцам", - отметил Ильичев.Правительство России, по его словам, уделяет особое внимание вопросам развития отечественной кинематографии и поддержке экспорта российского аудиовизуального контента на рынки стран СНГ, ЕАЭС, БРИКС, ШОС и другие дружественные страны.РЭЦ напомнил, что в 2020 году Минэкономразвития России совместно с Российским экспортным центром запустило программу сертификации и адаптации российской аудиовизуальной и IT-продукции к требованиям внешних рынков, рассчитанную на увеличение международного присутствия российской креативной индустрии. Российские компании получили субсидию, покрывающую до 80% от всех затрат на маркетинговое продвижение, дублирование и изготовление субтитров, чтобы качественно адаптировать продукцию российского производства под зарубежный рынок.В 2020-2021 годах по программе было заключено 28 соглашений на съемки 94 художественных и анимационных фильмов. Однако из-за санкций срок реализации проектов пришлось продлить на два года без возврата субсидии и применения штрафных санкций в отношении ее получателей. В рамках программы 17 российских кино- и анимационных студий получили перевод, дубляж и маркетинговое продвижение на рынки Китая, стран ЕАЭС, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.Ильичев также рассказал, что по итогам 10 месяцев 2024 года экспорт услуг в сфере культуры и отдыха, в которую входит экспорт аудиовизуальной продукции, увеличился на 9%, по сравнению с прошлым годом, и составил 156 миллионов долларов. Однако это на 40% меньше, чем в 2022 году.По словам Никишиной, РЭЦ готов принимать самое активное участие в развитии экспорта российской аудиовизуальной продукции."Креативные индустрии – это не просто бизнес, это носители смыслов, формирующие ценности для общества. Кино, анимация, видеоигры – все это оказывает огромное влияние на международный культурный и экономический ландшафт, и мы видим огромный потенциал для экспорта в этих сферах", – отметила она.Российский экспортный центр, по ее словам, планирует уделить особое внимание интеграции экспортеров креативного сектора в мероприятия программы продвижения "Сделано в России".
https://ria.ru/20241213/sertifikaty-1989101335.html
https://ria.ru/20241213/rets-1989080720.html
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экономика, россия, китай, латинская америка, вероника никишина, владимир ильичев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), евразийский экономический союз, снг, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Китай, Латинская Америка, Вероника Никишина, Владимир Ильичев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Евразийский экономический союз, СНГ, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
Программу поддержки экспорта российского кино планируется вернуть в 2025 г
РЭЦ планирует вернуть программу поддержки экспорта российского кино в 2025 году
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В 2025 году РЭЦ проведет серию фестивалей-ярмарок "Сделано в России", в которых будут широко представлены возможности российского аудиовизуального контента, сообщила глава Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в ходе круглого стола в ВЭБ Центре, посвященного перспективным направлениям развития креативного сектора.
"Участие в этих мероприятиях позволит решить сразу две задачи: сформировать позитивный образ России и обеспечить узнаваемость российского контента, одновременно создавая возможности для заключения выгодных контрактов на международном уровне", – сказала Никишина.
В ходе дискуссии Российский экспортный центр совместно с Минэкономразвития России и представителями индустрии заявили о планах по разработке комплекса мер поддержки по адаптации и дублированию креативного контента, который поможет стимулировать создание совместных международных проектов и синхронизировать мероприятия различных ведомств по экспорту за рубеж продукции креативной индустрии.
"В наших планах на 2025 год – возобновление программы адаптации российского контента под требования зарубежных рынков. Согласно новым условиям, субсидии будут покрыть около 70% затрат отечественных компаний на дублирование, субтитрирование, липсинг и возможные изменение художественных произведений ради соответствия национальным требованиям и культурным особенностям зарубежных стран", – сказал в свою очередь замминистра экономического развития России Владимир Ильичев.
"Главная цель всех этих инициатив – определить ключевые рынки для продвижения отечественной аудиовизуальной продукции и обеспечить системную поддержку экспорта со стороны всех заинтересованных ведомств. Это позволит российским кинематографистам, аниматорам и разработчикам видеоигр занять достойное место на международной арене, укрепив позиции России в глобальной культурной и экономической среде", – добавила глава РЭЦ.
В дискуссии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, профессиональных ассоциаций, ведущие игроки российского креативного сектора из индустрии кино и анимации, разработчики игр и видеохостингов.
Собравшиеся проанализировали существующие возможности и вызовы на международном рынке, а также необходимые инструменты государственной поддержки. В центре внимания были вопросы преодоления барьеров, препятствующих успешному экспорту, и поиск новых форматов и платформ для продвижения российского видеоконтента за рубежом.
"Сегодня перед российской креативной индустрией стоят непростые задачи, требующие незамедлительного решения. Это не только западные санкции, но и высокие технические стандарты современного кинопроизводства, которым необходимо соответствовать, и большая конкуренция на рынке мирового кинематографа, и культурные различия, которые необходимо учитывать при продвижении российских фильмов за рубежом. Тем не менее я уверен, что у нас есть все основания для оптимизма. Российское кино и анимация имеет богатую историю и традиции. У нас есть талантливые режиссеры, актеры, аниматоры и сценаристы. Мы создаем продукцию, которая не уступает по качеству мировым образцам", - отметил Ильичев.
Правительство России, по его словам, уделяет особое внимание вопросам развития отечественной кинематографии и поддержке экспорта российского аудиовизуального контента на рынки стран СНГ, ЕАЭС, БРИКС, ШОС и другие дружественные страны.
РЭЦ напомнил, что в 2020 году Минэкономразвития России совместно с Российским экспортным центром запустило программу сертификации и адаптации российской аудиовизуальной и IT-продукции к требованиям внешних рынков, рассчитанную на увеличение международного присутствия российской креативной индустрии. Российские компании получили субсидию, покрывающую до 80% от всех затрат на маркетинговое продвижение, дублирование и изготовление субтитров, чтобы качественно адаптировать продукцию российского производства под зарубежный рынок.
В 2020-2021 годах по программе было заключено 28 соглашений на съемки 94 художественных и анимационных фильмов. Однако из-за санкций срок реализации проектов пришлось продлить на два года без возврата субсидии и применения штрафных санкций в отношении ее получателей. В рамках программы 17 российских кино- и анимационных студий получили перевод, дубляж и маркетинговое продвижение на рынки Китая, стран ЕАЭС, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Ильичев также рассказал, что по итогам 10 месяцев 2024 года экспорт услуг в сфере культуры и отдыха, в которую входит экспорт аудиовизуальной продукции, увеличился на 9%, по сравнению с прошлым годом, и составил 156 миллионов долларов. Однако это на 40% меньше, чем в 2022 году.
По словам Никишиной, РЭЦ готов принимать самое активное участие в развитии экспорта российской аудиовизуальной продукции.
"Креативные индустрии – это не просто бизнес, это носители смыслов, формирующие ценности для общества. Кино, анимация, видеоигры – все это оказывает огромное влияние на международный культурный и экономический ландшафт, и мы видим огромный потенциал для экспорта в этих сферах", – отметила она.
Российский экспортный центр, по ее словам, планирует уделить особое внимание интеграции экспортеров креативного сектора в мероприятия программы продвижения "Сделано в России".