https://ria.ru/20241213/rets-1989080720.html

Комиссия Госсовета поддержала продвижение нацбренда "Сделано в России"

Комиссия Госсовета поддержала продвижение нацбренда "Сделано в России" - РИА Новости, 13.12.2024

Комиссия Госсовета поддержала продвижение нацбренда "Сделано в России"

Комиссия Государственного совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт" под председательством губернатора Архангельской... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:18

2024-12-13T15:18

2024-12-13T15:28

экономика

россия

архангельская область

александр цыбульский

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989065928_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b1047a02b5ed0967a1f7d59589ae70c.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Комиссия Государственного совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт" под председательством губернатора Архангельской области Александра Цыбульского поддержала программу по продвижению отечественной продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России", подготовленную Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) в рамках исполнения поручений президента РФ, сообщает центр.Проект программы 13 декабря на заседании комиссии представила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."РЭЦ на протяжении последних лет продвигает продукцию российских экспортеров под брендом "Сделано в России". Сейчас, в условиях высокой конкуренции, присутствия сильных национальных брендов других стран на мировом рынке, значимость продвижения российских компаний под единым национальным брендом повышается", - подчеркнула Никишина.По ее словам, необходимо скоординировать усилия и ресурсы федерального центра и регионов по продвижению отечественных компаний, при этом сохраняя и подчеркивая идентичность регионов и их яркие особенности. В частности, РЭЦ предлагает координировать усилия по проведению мероприятий по продвижению компаний, а также проработать интеграцию региональных программ сертификации с системой добровольной сертификации "Сделано в России". Такие шаги позволят сформировать правильное позиционирование российских экспортеров и улучшить восприятие страны за рубежом."Важный вопрос сегодняшней повестки: программа Российского экспортного центра по продвижению национального бренда "Сделано в России". Она нацелена на то, чтобы у всех российских экспортеров была возможность продвигать свой товар на дружественных зарубежных рынках под этим знаком качества. Чем больше будут знать о наших товарах за рубежом, тем, соответственно, быстрее будет увеличиваться и объем нашего экспорта. Для этого нужно развивать маркетинговую программу РЭЦ", - отметил Цыбульский.Как рассказала глава РЭЦ, в программу войдет набор инструментов, которые будут продвигать продукцию и формировать привлекательность "российскости": выставочно-ярмарочные мероприятия, в том числе фестивали-ярмарки "Сделано в России", рекламные и информационные инструменты продвижения экспорта, специальные промоакции для внешних рынков.По поручению президента России Владимира Путина программа продвижения национального бренда "Сделано в России" за рубежом на период до 2030 года будет утверждена до конца 2024 года. С 2025 года она войдет как отдельный значимый элемент в обновленный национальный проект "Международная кооперация и экспорт" для продвижения национального бренда на рынках дружественных стран и роста несырьевого неэнергетического экспорта.

https://ria.ru/20241213/rets-1989067118.html

россия

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, архангельская область, александр цыбульский, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)