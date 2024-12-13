https://ria.ru/20241213/rets-1989080720.html
Комиссия Госсовета поддержала продвижение нацбренда "Сделано в России"
Комиссия Госсовета поддержала продвижение нацбренда "Сделано в России" - РИА Новости, 13.12.2024
Комиссия Госсовета поддержала продвижение нацбренда "Сделано в России"
Комиссия Государственного совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт" под председательством губернатора Архангельской... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:18
2024-12-13T15:18
2024-12-13T15:28
экономика
россия
архангельская область
александр цыбульский
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989065928_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b1047a02b5ed0967a1f7d59589ae70c.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Комиссия Государственного совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт" под председательством губернатора Архангельской области Александра Цыбульского поддержала программу по продвижению отечественной продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России", подготовленную Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) в рамках исполнения поручений президента РФ, сообщает центр.Проект программы 13 декабря на заседании комиссии представила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."РЭЦ на протяжении последних лет продвигает продукцию российских экспортеров под брендом "Сделано в России". Сейчас, в условиях высокой конкуренции, присутствия сильных национальных брендов других стран на мировом рынке, значимость продвижения российских компаний под единым национальным брендом повышается", - подчеркнула Никишина.По ее словам, необходимо скоординировать усилия и ресурсы федерального центра и регионов по продвижению отечественных компаний, при этом сохраняя и подчеркивая идентичность регионов и их яркие особенности. В частности, РЭЦ предлагает координировать усилия по проведению мероприятий по продвижению компаний, а также проработать интеграцию региональных программ сертификации с системой добровольной сертификации "Сделано в России". Такие шаги позволят сформировать правильное позиционирование российских экспортеров и улучшить восприятие страны за рубежом."Важный вопрос сегодняшней повестки: программа Российского экспортного центра по продвижению национального бренда "Сделано в России". Она нацелена на то, чтобы у всех российских экспортеров была возможность продвигать свой товар на дружественных зарубежных рынках под этим знаком качества. Чем больше будут знать о наших товарах за рубежом, тем, соответственно, быстрее будет увеличиваться и объем нашего экспорта. Для этого нужно развивать маркетинговую программу РЭЦ", - отметил Цыбульский.Как рассказала глава РЭЦ, в программу войдет набор инструментов, которые будут продвигать продукцию и формировать привлекательность "российскости": выставочно-ярмарочные мероприятия, в том числе фестивали-ярмарки "Сделано в России", рекламные и информационные инструменты продвижения экспорта, специальные промоакции для внешних рынков.По поручению президента России Владимира Путина программа продвижения национального бренда "Сделано в России" за рубежом на период до 2030 года будет утверждена до конца 2024 года. С 2025 года она войдет как отдельный значимый элемент в обновленный национальный проект "Международная кооперация и экспорт" для продвижения национального бренда на рынках дружественных стран и роста несырьевого неэнергетического экспорта.
https://ria.ru/20241213/rets-1989067118.html
россия
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989065928_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab138c67b2d2ef326caadb89f69ba5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, архангельская область, александр цыбульский, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Архангельская область, Александр Цыбульский, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Комиссия Госсовета поддержала продвижение нацбренда "Сделано в России"
Комиссия Госсовета поддержала РЭЦ в продвижении нацбренда "Сделано в России"
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Комиссия Государственного совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт" под председательством губернатора Архангельской области Александра Цыбульского поддержала программу по продвижению отечественной продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России", подготовленную Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) в рамках исполнения поручений президента РФ, сообщает центр.
Проект программы 13 декабря на заседании комиссии представила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"РЭЦ на протяжении последних лет продвигает продукцию российских экспортеров под брендом "Сделано в России". Сейчас, в условиях высокой конкуренции, присутствия сильных национальных брендов других стран на мировом рынке, значимость продвижения российских компаний под единым национальным брендом повышается", - подчеркнула Никишина.
По ее словам, необходимо скоординировать усилия и ресурсы федерального центра и регионов по продвижению отечественных компаний, при этом сохраняя и подчеркивая идентичность регионов и их яркие особенности. В частности, РЭЦ предлагает координировать усилия по проведению мероприятий по продвижению компаний, а также проработать интеграцию региональных программ сертификации с системой добровольной сертификации "Сделано в России". Такие шаги позволят сформировать правильное позиционирование российских экспортеров и улучшить восприятие страны за рубежом.
"Важный вопрос сегодняшней повестки: программа Российского экспортного центра по продвижению национального бренда "Сделано в России". Она нацелена на то, чтобы у всех российских экспортеров была возможность продвигать свой товар на дружественных зарубежных рынках под этим знаком качества. Чем больше будут знать о наших товарах за рубежом, тем, соответственно, быстрее будет увеличиваться и объем нашего экспорта. Для этого нужно развивать маркетинговую программу РЭЦ", - отметил Цыбульский.
Как рассказала глава РЭЦ, в программу войдет набор инструментов, которые будут продвигать продукцию и формировать привлекательность "российскости": выставочно-ярмарочные мероприятия, в том числе фестивали-ярмарки "Сделано в России", рекламные и информационные инструменты продвижения экспорта, специальные промоакции для внешних рынков.
По поручению президента России Владимира Путина программа продвижения национального бренда "Сделано в России" за рубежом на период до 2030 года будет утверждена до конца 2024 года. С 2025 года она войдет как отдельный значимый элемент в обновленный национальный проект "Международная кооперация и экспорт" для продвижения национального бренда на рынках дружественных стран и роста несырьевого неэнергетического экспорта.