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Программы Школы экспорта РЭЦ теперь доступны для бизнеса в Белоруссии

Программы Школы экспорта РЭЦ теперь доступны для бизнеса в Белоруссии - РИА Новости, 13.12.2024

Программы Школы экспорта РЭЦ теперь доступны для бизнеса в Белоруссии

Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ. РФ) 10 декабря провела мастер-класс "Оценка готовности к экспорту. Технологии бизнес-разведки в... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T14:34

2024-12-13T14:34

2024-12-13T14:36

экономика

россия

белоруссия

российский экспортный центр (рэц)

школа

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ. РФ) 10 декабря провела мастер-класс "Оценка готовности к экспорту. Технологии бизнес-разведки в экспорте", на котором представители компаний из Белоруссии узнали, как проходит обучение по акселерационной программе "Экспортный мини-МБА", сообщает центр.Мероприятие прошло в рамках Форума "Лига экспорта", организованного Национальным центром маркетинга Белоруссии."Мастер-класс стал первым зарубежным мероприятием подобного формата, направленным на популяризацию программ Школы экспорта РЭЦ в Республике Беларусь", - говорится в сообщении.На площадке Форума "Лига экспорта" в Минске белорусские компании смогли познакомиться с методиками обучения Школы экспорта и узнать, как более 25% участников "Экспортного мини-МБА" заключают экспортные контракты по итогам обучения.В ходе мастер-класса белорусские предприниматели узнали о возможностях экспорта в текущих условиях и принципах разработки экспортной стратегии компании, научились проводить самооценку готовности компании к экспорту и освоили механику выбора целевых рынков и каналы выхода на зарубежные рынки.Также слушатели получили навыки использования ИИ-решений для разработки экспортной стратегии и выбора каналов выхода на целевые страновые рынки и погрузились в особенности организации бизнес-разведки в компаниях-экспортерах"Сегодня на международных рынках мы наблюдаем не просто масштабные изменения – глобальная экономика еще с момента пандемии переживает постоянные шоковые воздействия, к которым компании вынуждены адаптироваться. "Экспортный мини-МБА" призван помочь экспортерам не просто удержаться в таких условиях, но и расти дальше. Россия и Беларусь находятся в партнерских торгово-экономических отношениях, и Школа экспорта РЭЦ с радостью делится знаниями с белорусскими предпринимателями", – отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина, ее слова приводятся в сообщении.Акселерационная программа "Экспортный мини-МБА" реализуется в России с 2021 года и выступает в качестве катализатора международного роста для опытных экспортеров, позволяя разработать конкретный план по увеличению объема выручки от экспортной деятельности и определить пути укрепления позиций на зарубежных рынках. На данный момент обучение на базе местных Центров поддержки экспорта прошли компании из 45 российских регионов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, белоруссия, российский экспортный центр (рэц), школа