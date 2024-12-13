https://ria.ru/20241213/rets-1988997788.html

РЭЦ и Чеченская Республика подписали соглашение о сотрудничестве

РЭЦ и Чеченская Республика подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 13.12.2024

РЭЦ и Чеченская Республика подписали соглашение о сотрудничестве

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и правительство Чеченской Республики подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационного взаимодействия, РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:39

2024-12-13T10:39

2024-12-13T10:39

российский экспортный центр (рэц)

экономика

китай

россия

турция

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и правительство Чеченской Республики подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационного взаимодействия, сообщает центр."Договоренности направлены на поддержку и развитие экспортной деятельности чеченских компаний. Это соглашение обеспечит беспрепятственный доступ экспортеров к необходимым сервисам и услугам как на федеральном, так и на региональном уровне", - говорится в сообщении.Благодаря интеграции информационных систем РЭЦ и Чеченской Республики местные предприятия получат удобный доступ к широкому спектру инструментов поддержки экспорта. Информация о всех видах мер поддержки и услугах будет размещена на цифровой платформе "Мой экспорт" и на сайте Центра поддержки экспорта Чеченской Республики.Среди сервисов платформы "Мой экспорт" - Единый каталог услуг. Он содержит почти 600 мер поддержки от различных организаций: государственных и региональных органов власти, институтов развития и финансовых организаций и др."Благодаря интеграции информационных систем, чеченские компании получат удобный доступ к комплексной поддержке экспорта, включающей образовательные программы, компенсацию участия в международных мероприятиях, помощь в поиске зарубежных партнеров и организации логистики. Это значительно упростит выход местных предприятий на глобальные рынки", - прокомментировал директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов Российского экспортного центра Артур Завьялов."Наши компании стремятся к расширению своего международного присутствия. Мы не ограничиваемся экспортом в страны ближнего зарубежья, а активно развиваем сотрудничество с партнерами в различных регионах мира, включая Китай, Турцию, Египет и другие страны. Современные инструменты для развития экспортной деятельности станут ценным ресурсом в этой работе", - выразил уверенность руководитель регионального Центра поддержки экспорта Адам Сапарбиев.

https://ria.ru/20241211/rets-1988573532.html

китай

россия

турция

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российский экспортный центр (рэц), экономика, китай, россия, турция