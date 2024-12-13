Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ и Чеченская Республика подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/rets-1988997788.html
РЭЦ и Чеченская Республика подписали соглашение о сотрудничестве
РЭЦ и Чеченская Республика подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 13.12.2024
РЭЦ и Чеченская Республика подписали соглашение о сотрудничестве
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и правительство Чеченской Республики подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационного взаимодействия, РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:39
2024-12-13T10:39
российский экспортный центр (рэц)
экономика
китай
россия
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и правительство Чеченской Республики подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационного взаимодействия, сообщает центр."Договоренности направлены на поддержку и развитие экспортной деятельности чеченских компаний. Это соглашение обеспечит беспрепятственный доступ экспортеров к необходимым сервисам и услугам как на федеральном, так и на региональном уровне", - говорится в сообщении.Благодаря интеграции информационных систем РЭЦ и Чеченской Республики местные предприятия получат удобный доступ к широкому спектру инструментов поддержки экспорта. Информация о всех видах мер поддержки и услугах будет размещена на цифровой платформе "Мой экспорт" и на сайте Центра поддержки экспорта Чеченской Республики.Среди сервисов платформы "Мой экспорт" - Единый каталог услуг. Он содержит почти 600 мер поддержки от различных организаций: государственных и региональных органов власти, институтов развития и финансовых организаций и др."Благодаря интеграции информационных систем, чеченские компании получат удобный доступ к комплексной поддержке экспорта, включающей образовательные программы, компенсацию участия в международных мероприятиях, помощь в поиске зарубежных партнеров и организации логистики. Это значительно упростит выход местных предприятий на глобальные рынки", - прокомментировал директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов Российского экспортного центра Артур Завьялов."Наши компании стремятся к расширению своего международного присутствия. Мы не ограничиваемся экспортом в страны ближнего зарубежья, а активно развиваем сотрудничество с партнерами в различных регионах мира, включая Китай, Турцию, Египет и другие страны. Современные инструменты для развития экспортной деятельности станут ценным ресурсом в этой работе", - выразил уверенность руководитель регионального Центра поддержки экспорта Адам Сапарбиев.
https://ria.ru/20241211/rets-1988573532.html
китай
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db4f41448bfc7abb1431e1c0951ad16e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), экономика, китай, россия, турция
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Китай, Россия, Турция
РЭЦ и Чеченская Республика подписали соглашение о сотрудничестве

РЭЦ и Чеченская Республика объединяют усилия для развития экспорта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и правительство Чеченской Республики подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационного взаимодействия, сообщает центр.
"Договоренности направлены на поддержку и развитие экспортной деятельности чеченских компаний. Это соглашение обеспечит беспрепятственный доступ экспортеров к необходимым сервисам и услугам как на федеральном, так и на региональном уровне", - говорится в сообщении.
Благодаря интеграции информационных систем РЭЦ и Чеченской Республики местные предприятия получат удобный доступ к широкому спектру инструментов поддержки экспорта. Информация о всех видах мер поддержки и услугах будет размещена на цифровой платформе "Мой экспорт" и на сайте Центра поддержки экспорта Чеченской Республики.
Среди сервисов платформы "Мой экспорт" - Единый каталог услуг. Он содержит почти 600 мер поддержки от различных организаций: государственных и региональных органов власти, институтов развития и финансовых организаций и др.
"Благодаря интеграции информационных систем, чеченские компании получат удобный доступ к комплексной поддержке экспорта, включающей образовательные программы, компенсацию участия в международных мероприятиях, помощь в поиске зарубежных партнеров и организации логистики. Это значительно упростит выход местных предприятий на глобальные рынки", - прокомментировал директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов Российского экспортного центра Артур Завьялов.
"Наши компании стремятся к расширению своего международного присутствия. Мы не ограничиваемся экспортом в страны ближнего зарубежья, а активно развиваем сотрудничество с партнерами в различных регионах мира, включая Китай, Турцию, Египет и другие страны. Современные инструменты для развития экспортной деятельности станут ценным ресурсом в этой работе", - выразил уверенность руководитель регионального Центра поддержки экспорта Адам Сапарбиев.
Петрозаводск - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Карельский производитель развивается при поддержке РЭЦ и "Моего экспорта"
11 декабря, 12:12
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаКитайРоссияТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала