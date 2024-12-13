https://ria.ru/20241213/rassledovanie-1988939615.html
Гендиректор "Пикета" признал вину по делу о поставке бронежилетов
Гендиректор "Пикета" признал вину по делу о поставке бронежилетов - РИА Новости, 13.12.2024
Гендиректор "Пикета" признал вину по делу о поставке бронежилетов
Генеральный директор группы компаний "Пикет" Андрей Есипов признал вину по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для российской армии и... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T02:32
2024-12-13T02:32
2024-12-13T02:46
происшествия
россия
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Генеральный директор группы компаний "Пикет" Андрей Есипов признал вину по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для российской армии и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Есипов не намерен скрываться или иным образом препятствовать производству по делу, он активно сотрудничает со следствием, вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве", — сказано в документах. Согласно судебным документам, Есипову вменяют крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК) и дачу крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК). По уголовному делу также проходят начальник службы безопасности "Пикета" Михаил Кальченко и ее финансовый директор Виктория Антонова. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны России для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Обвиняемые поставили не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Все, кроме Портянникова, находятся под стражей. Ранее его отпустили под домашний арест. Он признал вину и в октябре заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
https://ria.ru/20240901/sud-1969764663.html
https://ria.ru/20241119/delo-1984686147.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Гендиректор "Пикета" признал вину по делу о поставке бронежилетов
Гендиректор "Пикета" признал вину по делу о поставке некачественных бронежилетов
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Генеральный директор группы компаний "Пикет" Андрей Есипов признал вину по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для российской армии и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Есипов не намерен скрываться или иным образом препятствовать производству по делу, он активно сотрудничает со следствием, вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве", — сказано в документах.
Согласно судебным документам, Есипову вменяют крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК) и дачу крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК). По уголовному делу также проходят начальник службы безопасности "Пикета" Михаил Кальченко и ее финансовый директор Виктория Антонова.
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны России для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Обвиняемые поставили не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
Все, кроме Портянникова, находятся под стражей. Ранее его отпустили под домашний арест. Он признал вину и в октябре заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.