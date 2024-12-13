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Экс-спикер Рады оценил вероятность вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 13.12.2024
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22:29 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/rada-1989158177.html
Экс-спикер Рады оценил вероятность вступления Украины в НАТО
Экс-спикер Рады оценил вероятность вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 13.12.2024
Экс-спикер Рады оценил вероятность вступления Украины в НАТО
Внешняя политика Владимира Зеленского стремительно приближает к нулю вероятность вступления Украины в НАТО, заявил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T22:29
2024-12-13T22:29
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
дмитрий разумков
джо байден
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Внешняя политика Владимира Зеленского стремительно приближает к нулю вероятность вступления Украины в НАТО, заявил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков украинской журналистке Елене Курбановой на видео, опубликованном в ее YouTube-канале.Ранее агентство УНИАН сообщило, что Зеленский заявил о намерении позвонить действующему президенту США Джо Байдену и обсудить приглашение Украины в НАТО. Он добавил, что эту тему нет смысла обсуждать с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом, поскольку тот еще не вернулся в Белый дом и решение подобных вопросов от него не зависит. "Если дальше будет продолжаться та международная политика, которую мы наблюдаем сегодня, то перспектива вступления Украины в НАТО в ближайшее время или вообще очень стремительно близится к нулю. И гарантии, которые могла бы получить Украина от НАТО, также близятся к нулю", - сказал Разумков. По его словам, риторика Зеленского, которая действовала на западных партнеров в начале конфликта, уже давно не работает. Главы МИД стран НАТО на встрече в Брюсселе 3-4 декабря не высказались единогласно за приглашение Киева в альянс, потому что прием Украины означал бы конфликт НАТО и РФ, заявил ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности РФ. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20241213/ryutte-1988960140.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий разумков, джо байден, нато, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Джо Байден, НАТО, Верховная Рада Украины
Экс-спикер Рады оценил вероятность вступления Украины в НАТО

Экс-спикер Рады Разумков: перспективы вступления Украины в НАТО близки к нулю

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Внешняя политика Владимира Зеленского стремительно приближает к нулю вероятность вступления Украины в НАТО, заявил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков украинской журналистке Елене Курбановой на видео, опубликованном в ее YouTube-канале.
Ранее агентство УНИАН сообщило, что Зеленский заявил о намерении позвонить действующему президенту США Джо Байдену и обсудить приглашение Украины в НАТО. Он добавил, что эту тему нет смысла обсуждать с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом, поскольку тот еще не вернулся в Белый дом и решение подобных вопросов от него не зависит.
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"Если дальше будет продолжаться та международная политика, которую мы наблюдаем сегодня, то перспектива вступления Украины в НАТО в ближайшее время или вообще очень стремительно близится к нулю. И гарантии, которые могла бы получить Украина от НАТО, также близятся к нулю", - сказал Разумков.
По его словам, риторика Зеленского, которая действовала на западных партнеров в начале конфликта, уже давно не работает.
Главы МИД стран НАТО на встрече в Брюсселе 3-4 декабря не высказались единогласно за приглашение Киева в альянс, потому что прием Украины означал бы конфликт НАТО и РФ, заявил ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности РФ. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
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В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДмитрий РазумковДжо БайденНАТОВерховная Рада Украины
 
 
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