https://ria.ru/20241213/rada-1989158177.html

Экс-спикер Рады оценил вероятность вступления Украины в НАТО

Экс-спикер Рады оценил вероятность вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 13.12.2024

Экс-спикер Рады оценил вероятность вступления Украины в НАТО

Внешняя политика Владимира Зеленского стремительно приближает к нулю вероятность вступления Украины в НАТО, заявил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T22:29

2024-12-13T22:29

2024-12-13T22:29

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Внешняя политика Владимира Зеленского стремительно приближает к нулю вероятность вступления Украины в НАТО, заявил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков украинской журналистке Елене Курбановой на видео, опубликованном в ее YouTube-канале.Ранее агентство УНИАН сообщило, что Зеленский заявил о намерении позвонить действующему президенту США Джо Байдену и обсудить приглашение Украины в НАТО. Он добавил, что эту тему нет смысла обсуждать с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом, поскольку тот еще не вернулся в Белый дом и решение подобных вопросов от него не зависит. "Если дальше будет продолжаться та международная политика, которую мы наблюдаем сегодня, то перспектива вступления Украины в НАТО в ближайшее время или вообще очень стремительно близится к нулю. И гарантии, которые могла бы получить Украина от НАТО, также близятся к нулю", - сказал Разумков. По его словам, риторика Зеленского, которая действовала на западных партнеров в начале конфликта, уже давно не работает. Главы МИД стран НАТО на встрече в Брюсселе 3-4 декабря не высказались единогласно за приглашение Киева в альянс, потому что прием Украины означал бы конфликт НАТО и РФ, заявил ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности РФ. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20241213/ryutte-1988960140.html

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988732343.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий разумков, джо байден, нато, верховная рада украины