https://ria.ru/20241213/pvo-1989093909.html
Российская ПВО за неделю сбила 21 снаряд HIMARS
Российская ПВО за неделю сбила 21 снаряд HIMARS - РИА Новости, 13.12.2024
Российская ПВО за неделю сбила 21 снаряд HIMARS
Российские средства ПВО сбили за неделю 21 американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 12 чешских Vampire, 279 беспилотных летательных... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:11
2024-12-13T16:11
2024-12-13T16:33
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за неделю 21 американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 12 чешских Vampire, 279 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, авиация ЧФ уничтожила восемь катеров, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 12 Vampire чешского производства, а также 279 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Морской авиацией и катерами охраны водного района Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37 633 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 775 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 549 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 190 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20241011/rakety-1977587762.html
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технологии, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Технологии, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за неделю сбила 21 снаряд HIMARS
ПВО России сбила за неделю 279 дронов, 21 снаряд HIMARS и 12 Vampire
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за неделю 21 американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 12 чешских Vampire, 279 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, авиация ЧФ уничтожила восемь катеров, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США
и 12 Vampire чешского производства, а также 279 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Морской авиацией и катерами охраны водного района Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37 633 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 775 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 549 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 190 единиц специальной военной автомобильной техники.