https://ria.ru/20241213/pvo-1989093909.html

Российская ПВО за неделю сбила 21 снаряд HIMARS

Российская ПВО за неделю сбила 21 снаряд HIMARS - РИА Новости, 13.12.2024

Российская ПВО за неделю сбила 21 снаряд HIMARS

Российские средства ПВО сбили за неделю 21 американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 12 чешских Vampire, 279 беспилотных летательных... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:11

2024-12-13T16:11

2024-12-13T16:33

специальная военная операция на украине

технологии

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238870_0:332:3049:2047_1920x0_80_0_0_a457fb09f3654ca2b54f179b868c81fb.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за неделю 21 американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 12 чешских Vampire, 279 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, авиация ЧФ уничтожила восемь катеров, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 12 Vampire чешского производства, а также 279 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Морской авиацией и катерами охраны водного района Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37 633 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 775 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 549 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 190 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20241011/rakety-1977587762.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)