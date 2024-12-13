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МИД Украины потребовал от Запада срочно поставить 20 систем ПВО
МИД Украины потребовал от Запада срочно поставить 20 систем ПВО - РИА Новости, 13.12.2024
МИД Украины потребовал от Запада срочно поставить 20 систем ПВО
Глава украинского МИД Андрей Сибига на фоне ударов по объектам страны в пятницу напомнил Западу о необходимости срочно поставить Украине 20 систем ПВО. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:50
2024-12-13T10:50
2024-12-13T11:18
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава украинского МИД Андрей Сибига на фоне ударов по объектам страны в пятницу напомнил Западу о необходимости срочно поставить Украине 20 систем ПВО. В начале декабря Сибига уже просил западных союзников предоставить Киеву дополнительно минимум 20 систем ПВО. "Я повторяю свой призыв к срочной поставке 20 систем ПВО NASAMS, HAWK или IRIS-T", - написал Сибика в социальной сети X. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988547188.html
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В мире, Россия, Украина, Киев, Андрей Сибига, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
МИД Украины потребовал от Запада срочно поставить 20 систем ПВО
Глава МИД Украины Сибига призвал Запад срочно поставить Киеву 20 систем ПВО