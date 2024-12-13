https://ria.ru/20241213/pvo-1989000052.html

МИД Украины потребовал от Запада срочно поставить 20 систем ПВО

МИД Украины потребовал от Запада срочно поставить 20 систем ПВО - РИА Новости, 13.12.2024

МИД Украины потребовал от Запада срочно поставить 20 систем ПВО

Глава украинского МИД Андрей Сибига на фоне ударов по объектам страны в пятницу напомнил Западу о необходимости срочно поставить Украине 20 систем ПВО. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:50

2024-12-13T10:50

2024-12-13T11:18

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава украинского МИД Андрей Сибига на фоне ударов по объектам страны в пятницу напомнил Западу о необходимости срочно поставить Украине 20 систем ПВО. В начале декабря Сибига уже просил западных союзников предоставить Киеву дополнительно минимум 20 систем ПВО. "Я повторяю свой призыв к срочной поставке 20 систем ПВО NASAMS, HAWK или IRIS-T", - написал Сибика в социальной сети X. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988547188.html

https://ria.ru/20241211/taurus-1988522851.html

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в мире, россия, украина, киев, андрей сибига, дмитрий песков, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины