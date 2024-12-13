https://ria.ru/20241213/putin-1989121010.html

Путин отметил решительные действия 205-й казачьей бригады в ходе СВО

Путин отметил решительные действия 205-й казачьей бригады в ходе СВО - РИА Новости, 13.12.2024

Путин отметил решительные действия 205-й казачьей бригады в ходе СВО

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 205-й отдельной гвардейской мотострелковой казачьей бригады с присвоением ей почетного... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T18:05

2024-12-13T18:05

2024-12-13T18:05

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 205-й отдельной гвардейской мотострелковой казачьей бригады с присвоением ей почетного наименования "гвардейская", отметив их решительные действия в ходе специальной военной операции, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. Ранее Путин подписал указ о присвоении 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригаде почетное наименование "гвардейская". "Поздравляю вас с присвоением 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригаде почётного наименования "гвардейская". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в телеграмме. Президент выразил уверенность, что военнослужащие будут и впредь хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь российских граждан. Он также пожелал командованию и личному составу 205-й отдельной гвардейской мотострелковой казачьей бригады крепкого здоровья и успехов.

https://ria.ru/20241213/putin-1989110227.html

https://ria.ru/20240823/brigada-1967976703.html

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россия, владимир путин